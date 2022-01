OM – MHSC : Le groupe marseillais avec 4 absents et 3 minots…

L’Olympique de Marseille va affronter Montpellier demain à 21h00 pour le compte des 8e de finale de Coupe de France. Jorge Sampaoli va pouvoir s’appuyer sur un effectif avec ses deux recrues mais avec quelques absents…

L’OM reçoit le MHSC demain soir à 21h00 pour les 8e de finale de Coupe de France. Konrad (forfait), Dieng et Gueye (CAN) et Gerson (Brésil) sont absents. A noter la présence des jeunes Targhalline, Vanni et Ben Seghir mais aussi des recrues Bakambu et Kolasinac…

Le groupe de l’OM sans Konrad ni Gerson

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu, Ben Seghir

👥 #OMMHSC Le groupe retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le 8e de finale de @coupedefrance 🔵⚪️🔥 #CDF pic.twitter.com/q42676igPe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2022

En conférence de presse avant ce match de Coupe de France face au MHSC, Valentin Rongier a estimé que l’OM avait un coup à jouer…

On a envie de la jouer à fond — Rongier

« Bien sûr que non, on ne se dit pas qu’elle est pour Paris, on sait que la Coupe est un titre à jouer sans énormément de matchs même s’il y a évidemment de très belles équipes. On a envie de la jouer à fond. On a envie de gager un titre, on pense qu’on a l’effectif pour jouer toutes les compétitions. On va tout faire pour gagner tous les matches. » Valentin Rongier – source : Cnférence de presse (27/01/2022)

L’adjoint de Sampaoli, qui sera suspendu pour ce match, Jorge Desio a évoqué les problèmes au Vélodrome.

La coupe de France est très importante — Desio

« C’est vrai que les statistiques disent que l’on est moins bons à domicile, on les regarde. On planifie les matches de la même manière, faire attention en défense et être agressifs. Ça marche un peu mieux à l’extérieur donc on doit équilibrer un petit peu. Il n’y a pas une grande différence, il y a aussi le style, ce qui nous arrive à l’extérieur peut nous arriver au Vélodrome. La coupe de France est très importante, de toute façon, on prend tous les matches au sérieux. En Coupe on veut aller le plus loin possible et tout le monde a cette même envie. Il faut jouer à fond pour essayer de gagner cette rencontre qu’on a devant nous. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)