OM – Milan (0-2) : Les buts, un carton rouge, Blanco évite une fessée…

L’OM affrontait le Milan AC au Stade Vélodrome ce dimanche pour son 5e et dernier match amical. Une défaite 0-2, pas chère payée…

Ce que l’on peut retenir

Tudor installe son 3-5-2 avec Payet comme attaquant

Les tops : Clauss, Mbemba

Les flop : Kolasinac, Gigot, Balerdi

Tudor a bien du mal à montrer son jeu

Blanco est bon sur sa ligne mais n’a pas de jeu au pied

Le pressing annoncé n’existe pas…

Le résumé

Belle accélération au milieu, Messias est décalé côté droit, il élimine Kolasinac sur son contrôle et trouve la lucarne de Blanco (0-1 / 11′). L’OM est incapable de presser et de construire le jeu. Kolasinac se fait encore prendre de vitesse par Messias, le brésilien centre en retrait pour Giroud qui profite du marquage à 2 mètres de Gigot pour marquer (0-2 / 28′). Dans la foulée, la défense marseillaise est encore en difficulté sur un ballon haut, Giroud prend le dessus sur Gigot, Mbemba relance dans l’axe, Blanco enchaine une double parade. L’OM n’a pas existé dans cette première période.

Tudor sort Guendouzi, Suarez et Kolasinac dès la mi-temps, Gueye, Milik et la recrue Tavares entrent en jeu. Milik s’offre une première occasion sur un tir contré, puis Clauss lancé en profondeur frappe à côté des buts. Belle combinaison des marseillais, Payet lance Tavares qui centre Clauss mais ce dernier rate sa tête, énorme occasion… Bakambu et Touré entrent plus tard, décalé sur la droite, Milik frappe mais sur le gardien (75′). Le défenseur venu du HAC prend deux jaunes en deux minutes et se fait expulser (79′). Blanco réalise encore une double parade. Le potier espagnol dévie une grosse frappe sur sa barre, puis une tête sur corner. Blanco évite une lourde défaite… L’arbitre siffle la fin du match sous les sifflets du Vélodrome. Rendez-vous manqué.

Le but de Messias (0-1 / 11′)

💥 L'AC Milan ouvre le score de très belle manière ! Sur leur première occasion, les Milanais trouvent l'ouverture. Trouvé sur le côté droit par Diaz, Messias enrhume Kolasinac avant de placer une frappe du gauche imparable, lucarne opposée.

Giroud double la mise tout en maitrise (0-2 / 28′)

⚫🔴 L'OM n'y est pas ! Giroud est trouvé seul dans l'axe et a tout le temps d'ajuster Blanco ! 2-0 pour l'AC Milan.

Pour son dernier match de préparation Igor Tudor a opté pour un système avec un milieu en plus en 3-5-2. Clauss et Kolasinac comme pistons, Suarez en pointe soutenu par Payet et Gerson au milieu au coup d’envoi.

Le onze de la première mi-temps (3-5-2)

Blanco

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Gerson Rongier Guendouzi Kolasinac

Payet Suarez

Le onze de la seconde mi-temps

Blanco

Mbemba Gigot (Touré / 72′) Balerdi

Clauss Rongier Gueye Tavares

Payet (Bakambu / 72′) Milik