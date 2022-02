OM : Milik explique comment Bakambu l’a aidé face à Angers !

Ce mardi, Arek Milik est le joueur en conférence de presse avec Jorge Sampaoli ! Le Polonais a répondu aux questions des journalistes et notamment sur son association avec Cédric Bakambu face à Angers.

« C’est la première fois que nous jouions avec deux attaquants, ce n’est pas un gros changement. Ce qui évolue c’est comment on voit l’espace, comment on attaque la profondeur. Un attaquant comme Cédric Bakambu crée plus d’espaces pour moi. C’était plus simple pour moi. C’était positif pour les deux. Je dois faire de mon mieux sur le terrain quelle que soit la décision du coach. Nous avons très bien joué contre Angers. Cédric nous a permis d’avoir toutes ces occasions, mais je pense que toute l’équipe a bien joué » Arek Milik – Source : Conférence de presse (08/02/22)