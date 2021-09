OM : Milik trop court, Sampaoli confirme un autre forfait et 3 joueurs incertains face à Monaco

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a évoqué l’état de son groupe et les incertitudes autour des cas de Konrad et Gerson rentrés tard de leur match international…

Alvaro ne sera pas encore suspendu et sera donc opérationnel face à Monaco ce samedi, idem pour Balerdi qui devrait lui être suspendu face à Nice. Milik travaille dur mais n’est pas encore disponible, Konrad et Gerson restent incertains pour cette rencontre.

Gerson, Konrad et Under incertains — Sampaoli

« Konrad est arrivé aujourd’hui, Gerson va nous rejoindre directement Monaco. Les trois matchs de qualifications compliquent beaucoup les choses parce que les joueurs sont revenus très fatigués. Konrad n’a pas pu s’entrainer normalement. Il va falloir que je parle avec eux. On verra si de la Fuente sera disponible. (…) Je suis très optimiste. Lundi Milik s’entraînera avec le groupe. C’est un très grand professionnel, il va revenir très bientôt. On verra s’il est apte à jouer contre Rennes. (…) Amavi et Milik ont des gènes et seront absents. On verra si Konrad, Gerson et Under sont pas trop fatigués pour disputer la rencontre face à Monaco… » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

