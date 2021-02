OM : Milik, un mercato estival (malheureusement) déjà écrit ?

Pablo Longoria s’est fait un nom à Marseille avec le deal Arek Milik. L’attaquant du Napoli est arrivé l’hiver dernier en prêt avec OA quasiment obligatoire. Purtant, il pourrait filer dès l’été prochain…

En effet, depuis plusieurs jours la presse italienne affirme que l’attaquant polonais de l’OM aurait un bon de sortie fixé à 12M€ dès cet été. Du coup, son retour en Serie A est annoncé et plus précisément du côté de Turin. En effet, Tuttosport explique que le club de la Juventus de Turin serait toujours déterminé à recruter Milik et pourrait se positionner dès le prochain mercato estival. De plus, l’entente cordiale entre le directeur sportif Pablo Longoria et les dirigeants de la Juve faciliteraient les futures tractations…

Milik à la Juve pour 12M€ dès cet été ?

Arek Milik est venu à Marseille pour se relancer et engranger du temps de jeu avant l’Euro. Ce dernier est toujours blessé mais pourrait faire son retour face à Lyon ce weekend. L’état du club en fin de saison sera important dans la décision du buteur. Milik a joué 91 minutes en 2 matches (1 but) depuis son arrivé à Marseille. Pas sur que ce dernier résiste longtemps aux appels de la Juventus surtout si cette clause est confirmée…