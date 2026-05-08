OM : Mise au vert, mercato, poste… la conf de presse de Nnadi résumée en 5 points !

Tochukwu Nnadi a affiché un discours combatif malgré la mauvaise passe traversée par son équipe. Le milieu marseillais a insisté sur la nécessité de rester soudés et de continuer à travailler, notamment après plusieurs nuits passées à la Commanderie. Il a aussi évoqué sa situation personnelle, son adaptation à Marseille et sa préférence pour un rôle au milieu de terrain.

Malgré les résultats récents, Tochukwu Nnadi a multiplié les messages de détermination lors de sa conférence de presse. Entre esprit de groupe, ambitions personnelles et analyse de son poste, le joueur marseillais a livré un discours tourné vers le travail et l’engagement.

1. L’importance de rester unis malgré la crise

Nnadi a insisté sur la solidarité du groupe dans une période compliquée :

“Pour les dernières semaines, on a travaillé dur. Personne ne veut perdre même si c’est arrivé à Nantes. C’est la situation dans laquelle on se trouve mais on continue de travailler dur. On a passé 4 nuits à la Commanderie, il y a une raison à cela. La seule chose qu’on peut faire, c’est de rester uni. On va aller sur le terrain pour se battre.”

2. Un profil basé sur l’effort et le pressing

Le joueur a décrit son style de jeu et son rôle tactique :

“Je suis juste un joueur qui aime travailler dur, aider ses coéquipiers. J’aime récupérer les ballons. La tactique, c’est que je presse le défenseur central dans l’axe gauche. Je me sentais bien, j’avais beaucoup d’énergie. Je pouvais couvrir le couloir de Weah.”

3. Une préférence claire pour le milieu de terrain

Nnadi a reconnu qu’il dépannait à un poste qui n’est pas le sien :

“J’aime jouer au milieu de terrain, c’est mon poste. Ça doit être la 2e fois de ma carrière où je dois prendre la décision de jouer arrière droit ou pas. J’avais refusé dans mon précédent club. Je pense que j’aurais pu faire plus pour aider mes coéquipiers, je préfère jouer au milieu de terrain.”

🗣️ “je préfère jouer au milieu de terrain”#Nnadi : “J’aime jouer au milieu de terrain, c’est mon poste. Cela doit être la 2e position de ma carrière où je dois prendre la décision de jouer arrière droit ou pas. J’avais refusé dans mon précédent club. Je pense que j’aurais pu… pic.twitter.com/cdnYOfwvF3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 8, 2026

4. Son envie de rester à Marseille

Le Marseillais a affirmé son attachement au club et son désir de s’y imposer :

“Je me sens bien, je joue donc c’est le plus important. Mon futur ? Je suis heureux d’être ici, je suis reconnaissant de chaque opportunité que je peux avoir. En tant que joueur, je pense que c’est vraiment agréable de jouer au Vélodrome, je veux le faire le plus possible. Je ne connais pas mon futur mais je veux rester et prouver que je mérite d’être ici. Je suis arrivé au moment le plus difficile. J’avais besoin de temps pour m’adapter. J’ai saisi l’opportunité quand elle s’est présentée à moi.”

5. Une pression assumée et une mise au vert acceptée

Le joueur a relativisé le contexte tendu autour de l’équipe :

“Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de pression, c’est la réalité des faits. Il faut vivre les choses au maximum, qu’on prenne du plaisir et qu’on travaille dur.”

Concernant la mise au vert, il a également minimisé l’impact :