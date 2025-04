OM : Molina explique l’énorme pression par des chiffres financiers inquiétants !

La situation financière de l’Olympique de Marseille est préoccupante. Selon le journaliste Romain Molina, le club phocéen accuse un déficit structurel de 90 millions d’euros, une perte actée pour la fin de l’exercice comptable au 30 juin 2025. Une conséquence directe des performances sportives en demi-teinte de la saison dernière et de la baisse des droits télévisés en Ligue 1.

Face à cette réalité économique, des ventes de joueurs semblent inévitables d’ici la clôture de l’exercice financier. L’OM doit trouver des solutions pour combler ce trou dans son budget. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions, qui permettrait d’engranger entre 50 et 60 millions d’euros, devient essentielle pour éviter une situation encore plus critique. Molina précise : « Le bilan économique conditionne beaucoup de choses et notamment la pression sur les joueurs et le staff. L’année dernière, l’OM a bénéficié de la deuxième tranche de CVC. Cette saison, l’OM va avoir un déficit structurel de 90M€ au mois de juin. Il faudra donc vendre avant des joueurs. »

Marseille a un besoin absolu de se qualifier en Ligue des Champions

En plus des ventes, des ajustements budgétaires sont en cours. « Marseille a un besoin absolu de se qualifier en Ligue des Champions. On demande aussi de réduire la voilure au centre de formation, de faire baisser la masse salariale des pros. Le propriétaire a demandé de réduire les coûts. » Une stratégie qui pourrait impacter le projet sportif du club.

Alors que l’OM est encore en course pour une place dans le top 3 de Ligue 1, la pression est maximale. Une non-qualification pour la C1 obligerait le club à prendre des décisions radicales sur son effectif pour rétablir l’équilibre financier.