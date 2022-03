OM – Monaco (0-1) : La très mauvaise opération d’un Marseille impuissant…

L’Olympique de Marseille s’incline 0-1 face à Monaco après avoir pourtant dominé la première période. Le second acte a été moins maitrisé et les marseillais se sont fait surprendre. Sacrée mauvaise opération au classement pour les hommes de Sampaoli.

OM

0 1 Monaco 58′ Martins

LE ONZE de l’OM FACE À MONACO

P.Lopez

Rongier (Lirola / 82′) – Saliba – Caleta Car – Luan Peres (Kolasinac / 82′)

Gerson Kamara Guendouzi

Payet

Milik Bakambu (Dieng / 64′)

Le match :

Le coach olympien a décidé de relancer un duo d’attaque Milik / Bakambu et Payet en dix. Le match part sur un bon rythme, l’OM a des espace quand les milieux de terrains arrivent à se sortir du pressing. Belle combinaison, Gerson trouve Kamara sans la surface qui centre en retrait pour Milik, L’attaquant est un peu en retard (8′). Belle combinaison, Payet cherche Guendouzi d’un exter’, la défense s’en sort (10′). L’OM reste haut sur le terrain et presse, Guendouzi avance et tente une frappe croisée, pas assez appuyée (14′). Belle occasion pour Rongier qui récupère un ballon au second poteau, il repique au centre et frappe, Nubel est à la parage, Guendouzi est au second ballon mais sa frappe est contrée, il y avait hors jeu (22′). Payet combine bien et s’appuie sur Bakambu, il avant et tente la frappe plein axe à l’entrée de la surface, mais ce n’est pas cadré (26′). Bon débordement de Bakambu, qui cher Milik au second poteau, la tête n’est pas assurée (32′). Très bonne passe de Payet pour Bakambu, l’attaquant hésite un peu et se fait contrer (33′).

Bonne première mi-temps des marseillais

Les marseillais dominent et proposent un pressing assez efficace. Encore un bon ballon de Payet pour Bakambu, qui se fait contrer (37′). Contact sur Milik dans la surface, l’arbitre laisse jouer, il y pourtant quelque chose (40′). Jean Lucas pense marquer en partant dans le dos de la défense, l’arbitre refuse le but pour hors jeu (42′). Après utilisation de la VAR, l’arbitre confirme, le joueur brésilien était hors jeu de peu. Bonne première mi-temps des marseillais avec du mouvement et du pressing, il manque le but…

Monaco a maitrisé la seconde !

L’OM affiche moins de maitrise en ce début de seconde période, le centre de Peres trouve Milik, mais la tête n’est pas cadrée (51′). Il y a plus d’espaces des deux côtés, les deux équipes semblent capables de marquer à tout moment… Monaco est d’ailleurs tout proche de marquer par Martins, mais le portugais est hors jeu suite au poteau de Volland (58′). Finalement la VAR accorde le but (0-1 / 58′). L’OM a du mal à repartir après ce but encaissé. Sur un centre de Gerson, Disasi n’est pas loin de marquer contre son camp mais ça passe à côté (62′). Dieng remplace un Bakambu maladroit (64′). Il y a trop de déchets dans les passes pour se procurer une vraie occasion. Double grosse occasion pour l’OM, Guendouzi est trouvé dans la surface, il attend un peu et se fait contrer, sur le corner, Milik seul au second poteau ne peut reprendre (73′). Kolasinac et Lirola remplacent Peres et Rongier, deux vrais latéraux pour terminer la rencontre (80′). Grosse frappe de Fofana qui frôle le poteau de Lopez, l’OM a eu chaud (82′). L’OM n’y arrive pas malgré une formation avec beaucoup de joueurs à leur poste, la maitrise technique n’y est plus et les appels mal coordonnés… L’OM s’est fait manger et seconde période et n’a pas réussi à bouger Monaco qui vient réaliser un gros coup au Vélodrome… Les joueurs marseillais ont droit à une bronca au coup de sifflet final.