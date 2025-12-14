OM – Monaco (1-0) : De Zerbi souligne le caractère mais en veut plus même de Rulli !

Vainqueur de l’AS Monaco (1-0) dimanche soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a signé un succès aussi précieux que révélateur. Au terme d’une rencontre âpre, parfois étouffante, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à enjoliver la prestation de son équipe. Fidèle à son discours exigeant, le technicien italien a livré une analyse franche, mêlant satisfaction mesurée et avertissements appuyés. Plus qu’un simple bilan, un message clair envoyé à son vestiaire.

« On a très bien commencé dans les 20 premières minutes », a d’abord souligné De Zerbi, rappelant la domination initiale d’un OM agressif et bien en place, qui empêchait Monaco de franchir le milieu de terrain. Puis, progressivement, le rapport de force s’est équilibré. Les Monégasques ont trouvé des espaces en contre, obligeant les Marseillais à défendre bas. « Les données du match sont claires : presque autant d’occasions de chaque côté », a résumé l’entraîneur, conscient que la rencontre s’est jouée sur des détails.

Parmi ces détails, Geronimo Rulli a pesé lourd. Décisif à plusieurs reprises, le gardien argentin a été salué pour son « super match ». Mais même là, De Zerbi n’a pas lâché la bride : « Il peut s’améliorer sur la première relance, tout comme Aguerd ». Une exigence permanente, assumée, malgré un calendrier surchargé et « peu de temps pour bosser ».

Cette victoire permet à l’OM de rester « en vie partout », selon l’expression du coach. Neuf points en Ligue des champions, cinq points de retard sur Lens en championnat : le tableau est contrasté. De Zerbi ne cache pas une forme de frustration, estimant que Marseille a « perdu des points bêtement » et qu’un meilleur départ aurait changé la donne. « On doit s’habituer à ce rythme, à être sous l’eau », prévient-il, alors que dix matchs attendent l’équipe en 35 jours.

L’Italien a aussi évoqué la gestion de son effectif, conditionnée à l’état d’esprit collectif. « Tous, on doit être un cran au-dessus. On doit se présenter en janvier avec la tenue quatre étoiles », a-t-il lancé, appelant à une implication totale pour rester compétitif sur tous les tableaux.

Enfin, De Zerbi a tenu à clarifier le cas Balerdi, laissé sur le banc. « C’est ma responsabilité. Je suis le coach », a-t-il affirmé en français, rappelant que le défenseur argentin est à un tournant : confirmer son potentiel ou franchir un cap pour devenir une référence.

Avant la reprise de la Ligue 1 début janvier 2026, l’OM disputera la Coupe de France à Bourg-en-Bresse. Puis viendra la réception de Nantes, le 4 janvier, au Vélodrome. Une nouvelle étape pour une équipe prévenue : le caractère est là, mais l’exigence doit encore monter d’un cran.