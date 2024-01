OM Monaco (2-2) : Quel gâchis !!!

L’Olympique de Marseille concède un match nul (2-2) face à Monaco ce samedi soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Marseille a disputé une grande parie du match à 11 contre 10 et a même joué à 11 contre 9 lors des sept dernière minutes.

OM 2 2 Monaco Aubameyang Balerdi

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss – Meité – Balerdi – Murillo

Kondogbia – Ounana – Veretout

Vitinha Aubameyang Henrique

Le Match

L’Olympique de Marseille ne pouvait pas plus mal débuter son match. Sur la première contre-attaque Monégasque, Meité se fait prendre de vitesse par Ben Yedder, Et ce dernier trompe Pau Lopes d’une frappe croisée du gauche. Le portier Marseillais juge très mal la trajectoire et aurait largement pu arrêter cette frappe. (5’,0-1).L’OM subit mais va profiter d’une expulsion, très généreuse, du défenseur monégasque Maripan, suite à une faute sur Vitinha , qui partait en contre-attaque.À 10 contre 11 Marseille revient peu à peu dans le match, mais peine à se procurer de vraies occasions. C’est même Ben Yedder qui est proche du doublé (24’).Nouveau coup dur pour l’O.M. à la 30, quatrième minute de jeu Jonathan Claus doit céder sa place à cause d’une blessure au genou. Il est remplacé par le jeune Soglo.Sur un très joli débordement du jeune brésilien Luis Henrique, Marseille réussit à égaliser grâce à Aubameyang (1-1, 40’) .L’OM pousse, mais juste avant la pause subit une nouvelle contre-attaque qui permet à Monaco de reprendre l’avantage(47’, 1-2).

Au retour des vestiaires, Balerdi se rattrape de son erreur sur le but encaissé Dans les arrêts de jeux de la première mi-temps, on égalisant d’une frappe surpuissante de 25 m (2-2,50´).

Aubameyang et Vitinha manquent deux grosses occasions (62, 69’).

A sept minutes de la fin, deuxième carton jaune pour Zakaria ! Monaco se retrouve à 9.

Dans les toutes dernière secondes de la partie, Vitinha rate l’immanquable seul devant le but vide. Marseille était tout proche de remporter ce match. QUEL GACHIS !!!