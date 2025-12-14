L’OM reçoit l’AS Monaco ce dimanche soir, le match compte pour la 16e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le 8e de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi doit se rattraper après avoir enchainé un nul et une défaite en Ligue 1. Alors que Balerdi pourrait débuter sur le banc, Pavard devrait faire son retour dans le onze…

A lire : OM : Les probables titulaires face à Monaco !

OM – Monaco : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Monaco aura lieu dimanche 14 décembre 2025 à 20h45.

Il sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ !

Ce soir on reforme le Duo d’OMTV autour de Romain Alessandrini ! 🤩 Avant match et debrief à chaud sur Youtube et Twitch ! Rendez-Vous au Black Angus La Valentine pour ceux qui veulent vivre cette soirée avec nous ! pic.twitter.com/NEgAMTpjhi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 14, 2025

Comment voir OM – Monaco en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur plus.ligue1.com !

