OM – Monaco : Arbitrage, la Direction de l’arbitrage de la FFF contredit la décision de François Letexier !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, disputée dimanche soir au Vélodrome, continue de faire parler. Victorieux sur le score de 1-0, grâce à un but de Mason Greenwood, l’OM a consolidé sa troisième place avant la trêve. Mais ce succès marseillais a été marqué par une vive polémique arbitrale, notamment autour d’un but refusé aux Monégasques. Ce lundi, la Direction de l’arbitrage de la FFF a publié son analyse et contredit, en partie, la décision prise sur le terrain par François Letexier.

À la 51e minute, Lamine Camara pensait avoir égalisé pour Monaco. Son but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu de Folarin Balogun, jugé influent sur l’action. Une décision qui a suscité une forte incompréhension dans le camp monégasque. Après la rencontre, le milieu de terrain concerné n’avait pas caché sa frustration : « On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire et même nous, jusqu’à présent, on ne comprend pas. On n’y peut rien, ce sont les arbitres qui décident ».

Plusieurs critères d’interprétation existent

Dans son communiqué publié lundi, la Direction de l’arbitrage de la FFF est revenue en détail sur cette action litigieuse. Elle précise « que l’arbitre assistant décide alors de lever son drapeau car il considère que l’attaquant n°9 a impacté la capacité du défenseur marseillais n°21 à jouer le ballon au départ de l’action ». Une justification qui reconnaît toutefois la complexité de la situation.

La DTN estime en effet que cette phase de jeu « relève d’une “zone grise” dans la mesure où plusieurs critères d’interprétation existent ». Elle ajoute qu’« il n’est pas clairement erroné d’estimer que la position de ce dernier a influencé la capacité du défenseur à jouer le ballon ». Pour autant, l’instance reconnaît également que « la décision d’accorder le but aurait également pu être naturellement envisagée ». En résumé, la Direction de l’arbitrage explique que l’annulation ne peut pas être qualifiée d’erreur manifeste, condition indispensable pour une intervention du VAR.

Un second fait de jeu a aussi été analysé : un tir de Mason Greenwood, contré dans la surface par deux défenseurs monégasques, dont Mohamed Salisu. Là encore, la DTN valide la décision de l’arbitre. Selon elle, « le possible contact entre le ballon et la main du défenseur n°22 dans une position illicite a été correctement analysé », précisant qu’« étant dans l’impossibilité d’affirmer l’existence de ce contact en excluant le moindre doute, l’arbitre vidéo a décidé à juste titre de ne pas intervenir davantage ».

Si la victoire de l’OM reste acquise, cette sortie de la Direction de l’arbitrage de la FFF confirme que l’arbitrage d’OM-Monaco s’inscrit dans une zone d’interprétation, alimentant un débat qui ne devrait pas s’éteindre de sitôt.