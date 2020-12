OM – Monaco : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit cet après-midi l’AS Monaco au Stade Vélodrome. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Olympique de Marseille – AS Monaco : 17h00 sur Téléfoot la chaîne

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon.N

Défenseurs :

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Perrin, Nagatomo, Balerdi

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin

Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus pour la réception de l’@AS_Monaco demain à 17h 🗓 à l’@orangevelodrome 🏟#OMASM pic.twitter.com/r57RHgkwKO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 11, 2020

AS Monaco

Gardiens :

Majecki, Mannone

Défenseurs :

Aguilar, Caio Henrique, Badiashile, Ballo Touré, Disasi, Maripan, Matsima

Milieux :

Diop, Gelson, Fofana, Tchouameni, Matazo, Millot

Attaquants :

Jovetic, Geubbels, Ben Yedder, Pellegri, Volland

𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🇲🇨 pour le match face à l’OM.#OMASM | Demain, 17h 👊 pic.twitter.com/GgNKwx8qYG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 11, 2020

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Kamara, Sanson, Rongier – Cuisance – Benedetto, Thauvin

Monaco :



Mannone – Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique – Tchouameni, Fofana – Diop, Martins – Ben Yedder, Volland

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394)

L’Arbitre de cet OM – Monaco

L’arbitre désigné pour OM – Monaco ce samedi est Monsieur Millot

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h00 (*)

– Partiellement ensoleillé (couverture nuageuse 46 %)

– Pourcentage de pluie : 47 %

– Température 11°C / ressentie 6°C

– Vent : 37km/h NO

– Taux d’humidité : 68%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS MONACO en ligue 1

Victoires de l’OM : 39

Match nul : 24

Victoires Monaco : 34

Déclarations d’avant-match

« Je suis confiant au niveau physique. La fatigue morale peut s’installer, mais je ne suis pas trop inquiet. Monaco joue bien au ballon, mais on va essayer de les faire déjouer par le jeu »» André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (11/12/20)



« C’est une équipe qui a d’énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu’on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c’est une bonne équipe. D’accord, ils ont joué hier (Ndlr, mercredi), mais ils savent enchaîner les matches, ils ont beaucoup d’internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l’extérieur le visage qu’on affiche en général à domicile. Concernant Wissam Ben Yedder, un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas. Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles » Niko Kovac – Source : Conférence de presse (11/12/20)