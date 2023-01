OM – Monaco : La grosse colère de Longoria contre l’arbitrage et la VAR !

Après le match nul 1-1 de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco ce samedi soir, les marseillais étaient en colère suite à un penalty oublié par l’arbitre. Le président Logonria n’a pas caché sa colère dans les couloirs du Vélodrome…

Comme Igor Tudor, le président de l’Olympique de Marseille avait du mal à cacher sa colère suite au penalty oublié sur Kolasinac en seconde mi-temps. Pablo Longoria a laissé éclater sa colère contre l’arbitrage de Jérémie Pignard et plus précisément sur le fait de ne pas avoir utilisé la VAR, lors d’une faute en pleine surface de Maripan : « Mamma mia ! À quoi sert la VAR ? »

Les images de Pablo Longoria après le potentiel penalty 👀#OMASM 👇 pic.twitter.com/qZ9087PcXw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2023

« C’est sans doute l’une des plus grosses erreurs de la VAR. Le fait qu’il tire avant la faute est une explication ridicule. Normalement c’est carton rouge. C’est incroyable, inacceptable » Igor Tudor – Source : Canal + (28/01/23)

🎙Igor Tudor sur Canal+ concernant le penalty non sifflé : « C’est sans doute l’une des plus grosses erreurs de la VAR. Le fait qu’il tire avant la faute est une explication ridicule. Normalement c’est carton rouge. C’est incroyable, inacceptable. » #TeamOM pic.twitter.com/e2Lxqe84In — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 28, 2023

Après à la mi-temps on s’est dit qu’il fallait appuyer sur l’accélérateur — Gigot

Match nul 1/1 entre l’OM et l’AS Monaco. L’OM timide en première mi-temps a concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de Jordan Veretout. L’OM décroche le point du nul grâce à Alexis Sanchez. L’OM reste 3ème de Ligue 1, à 2 points du RC Lens.

»C’était une première mi-temps compliquée pour nous. Monaco nous a fait mal clairement, ils ont bien joué les contre-attaques surtout. On a perdu pas mal de ballons face à une bonne équipe. On a eu de la chance que c’était que 1/0 à la mi-temps. Après à la mi-temps on s’est dit qu’il fallait appuyer sur l’accélérateur puisque c’était pas assez. On a été plus agressif et je pense qu’en deuxième mi-temps on aurait pu gagner ce match. On ne pouvait pas faire pire que la première mi-temps. On est rentré avec d’autres convictions, parce que ce n’était pas assez, mais malheureusement on n’a pas sur gagner ce match, donc c’est rageant parce qu’on a eu les opportunités. Mais des fois quand vous n’arrivez pas à gagner un match il faut réussir à ne pas le perdre. On aurait aimé apporter ces 3 points à notre public » Samuel Gigot – Source : Canal+Sport 360 (28/01/2023)