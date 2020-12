OM – Monaco // Les Notes de FCM : Benedetto, bien de retour, Mandanda, toujours là pour sauver les meubles et Thauvin, pour diviser les opinions !

L’Olympique de Marseille enchaîne avec une sixième victoire de rang face à Monaco (2-1).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 7/10

Une part importante de la victoire lui revient !

En première période, il sort deux parades très importantes (28′, 33′) qui permettent à son équipe de ne pas laisser Monaco revenir dans le match. Ensuite, il s’est contenté de sorties sur coups de pieds arrêtés, parfois de manière maladroite mais en parvenant toujours à toucher le ballon et à écarter le danger. Il part même du bon côté sur le penalty de Ben Yedder mais est un poil trop court pour le stopper (77′). Un bon match de plus cette saison pour lui.

H. Sakai : 5/10

Pas impérial mais il n’a pas plongé !

Comme l’atteste son seul tacle réussi sur cinq tentés, il a souvent été en retard et pas toujours en réussite sur ses gestes défensifs. Son coach l’avait déclaré très fatigué, ce qui peut expliquer cela. Mais d’un autre côté, il ne s’est jamais planqué (61 ballons touchés, marseillais numéro 1) et s’est accroché à des gestes sobres sur la fin du match. Ça passe !

Alvaro : 5,5/10

Pas d’erreurs, pas de fioritures…

Un match correct, dans l’ombre (seulement 38 ballons joués), à faire de la gestion de ligne défensive plus qu’autre chose. Il a plutôt bien fait ce qu’il avait à faire et laisser Caleta-Car se coltiner l’ennuyeux Ben Yedder. Comme pour Sakai, ça passe.

D. Caleta-Car : 6/10

Un duel pas facile mais il s’en est plutôt bien tiré !

Devoir se coltiner Ben Yedder n’est pas la tâche la plus reposante pour un central. Le Croate a plutôt bien fait le boulot avec notamment 6 duels remportés sur 7 disputés, 55 ballons touchés et peu d’erreurs. Peut-être une mauvaise gestion de la profondeur sur ce long ballon vers Pellegri (59′) ? Mais pas beaucoup plus. Prestation satisfaisante.

Y. Nagatomo : 4/10

Difficile, très difficile…

Il est impliqué sur la récupération du ballon sur l’action du premier but (5′) et… À un moment, il a fait une jolie passe de l’exter’… Et… Non rien d’autre en fait. Inefficace dans les duels (6 perdus sur 8 disputés), avec beaucoup de déchets dans ses passes, un placement aléatoire et quelques fautes un peu bête… Il n’est pas loin non plus de concéder un penalty pour une main dans la surface (50′) mais il est sauvé par une poussette d’un monégasque sur Sakai au préalable. Bref, difficile, très difficile…

B. Kamara : 6/10

Actif et quelques fois intéressant balle au pied…

Il a fait le boulot, plus haut et incisif en première période, plus bas et à courir après le ballon en seconde. Dommage pour lui de ne pas être resté dans la configuration du début de match où il semblait très à l’aise à l’image de sa très belle passe pour Benedetto sur l’action du premier but (5′). 8 duels gagnés seulement sur 18 disputés, un carton jaune pour une faute sur Pellegri à la 75′ mais deux ou trois bons ballons distillés vers l’avant.

V. Rongier : 6/10

Un match intéressant mais loin d’être parfait…

Avec notamment des ballons perdus bêtement (10 sur 60 touchés), seulement la moitié de ses duels remportés mais à contrario un rôle prépondérant dans le bon pressing marseillais en début de match (c’est lui qui gratte le ballon amenant au 2-0). Il a prouvé à tout le monde qu’il était encore capable d’avoir ce rôle d’harceleur aperçu l’an dernier. Plus en difficulté comme toute l’équipe lorsqu’il a fallu cravacher et défendre en seconde période…

M. Sanson : non noté/10

Plutôt à l’aise en début de match dans un OM conquérant et porté sur le pressing, il est forcé de laisser sa place dès la 24′ à cause d’une douleur ressentie.

puis P. Gueye : 6,5/10

Second match consécutif de très bon niveau de Gueye !

Sa présence physique et technique s’est fait ressentir tout au long des 70 minutes qu’il a disputées. Athlétiquement au niveau pour aller charbonner comme en seconde période ou pour presser comme en première, il a aussi récupéré pas mal de ballons au sol ou dans les airs et a souvent recherché la passe vers l’avant. Avec parfois un peu de déchet…

M. Cuisance : 3/10

Il a encore déçu…

Ce poste de 10 ne semble définitivement pas taillé pour lui. S’il n’a pas tout raté à l’image de cette bonne récupération haute qui aurait pu se terminer par un penalty en faveur des Olympiens, il n’a pas réussi grand chose non plus. Ça a d’ailleurs semblé l’agacer au fil du match. Assez peu touché (35 ballons sur 65 minutes), il n’a pas eu une utilisation inspiré de ces quelques minutions (zéro passe clé, seulement deux ballons longs dont un seul à destination). Remplacé à la 65′ par Valère Germain qui a tenu son rôle de joueur d’équipe.

F. Thauvin : 5,5/10

Excellent, 45 minutes, irritant, les 45 suivantes…

Il est l’auteur d’un début de match canon avec un but et une passe décisive au bout de 13 minutes de jeu et deux gestes parfaitement maîtrisés. Son premier acte est très bon avec du dynamisme et de l’intelligence dans son placement. Le second est plus difficile. Pas seulement parce qu’il rate une énorme occasion de 3-0 à la 58′ ou qu’il concède un penalty à la 77′ mais aussi parce qu’il a eu tendance à être beaucoup moins spontané et plus individualiste au retour des vestiaires. Un match contrasté donc. Remplacé à la 87′ par Luis Henrique.

D. Benedetto : 7/10



Le meilleur Benedetto !

On a retrouvé hier soir l’attaquant capable de bien interpréter l’espace autour de lui, avec du dynamisme dans ses démarrages et de la précision dans ses gestes à l’image de son centre pour le premier but (5′) et de sa finition très calme pour le second (13′). Mais l’action qui résume peut-être le mieux son match est cette interception dans le rond central puis cette projection puissante vers la surface avant de marquer un temps d’arrêt et de servir parfaitement Thauvin (58′). Il n’a peut-être touché « que » 30 ballons mais il les a touchés dans les bonnes zones, a fait les bons choix techniques… aussi car l’animation lui a offert des choix ! Remplacé à la 87′ par L. Balerdi.

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

La préparation de son équipe pour piéger Monaco a été très bonne.

Les Marseillais se sont positionnés haut, ont récupéré des ballons haut et donc marqué deux buts assez facilement.

On regrettera le trop plein de gestion en seconde période alors que l’OM semblait avoir les armes pour facilement mettre le troisième but.