OM – Monaco : On connait l’arbitre !

La LFP a tranché : François Letexier sera l’arbitre de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ce dimanche au Vélodrome, pour la 16e journée de Ligue 1. Une désignation loin d’être anodine, tant les dernières confrontations de l’OM sous sa direction ont alimenté débats et frustrations.

Un arbitre que l’OM connaît (très) bien

Arbitre international et l’un des cadres du corps arbitral français, François Letexier n’en est pas à son premier match au Vélodrome.

Son bilan global avec l’OM reste plutôt favorable au club marseillais, mais les dernières saisons ont laissé des traces.

Letexier a souvent dirigé des affiches de haut niveau, et le duel OM–Monaco, crucial pour la course au podium, s’annonce sous haute tension. La LFP lui a confié ce choc, signe de la confiance accordée à son expérience.

Des précédents récents qui fâchent les supporters marseillais

Si Letexier n’est pas considéré comme un mauvais arbitre par les dirigeants ni par les observateurs neutres, deux matchs récents ont profondément irrité le camp olympien :

OM–PSG (octobre 2024)

Une soirée noire.

L’expulsion d’Amine Harit pour un pied haut involontaire sur Marquinhos avait déclenché de vives réactions. Une décision jugée très sévère, prise alors que Paris menait déjà 2-0.

Ce moment avait marqué les esprits, relançant le débat sur la constance de l’arbitrage.

OL–OM (août dernier)

Cette fois, la décision était jugée justifiée : carton rouge pour Egan-Riley après un tacle dangereux sur Malick Fofana.

Mais malgré cela, la gestion globale du match — rythme, interventions, sanctions — avait suscité de nouvelles critiques du côté marseillais.

Deux antécédents qui font que la désignation de Letexier ne laisse personne indifférent, alors que l’OM joue gros face à Monaco.

Le corps arbitral complet pour OM – Monaco