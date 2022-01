OM – Montpellier : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Montpellier au Vélodrome à 21h à l’occasion des 8e de finale de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier aura lieu à 21h au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Eurosport 2.

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu, Ben Seghir

Gardien :

Bertaud, Carvalho

Défenseurs :

Souquet, Sakho, Sambia, Ristic, Thuler, Cozza, Tchato

Milieux :

Chotard, Barès, Leroy, Mollet, Delaye

Attaquants :

Guermouche, Wahi, Gioacchini, Makouana, Bakayoko, Rios.

Le onze probable

OM :

Mandanda

Saliba Caleta-Car PeresRongier Kamara

Guendouzi

Ünder Payet Bakambu (ou Henrique)Milik

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – MHSC ce samedi est monsieur Benoît Millot. Il sera assisté par Benjamin Pages et Mohamed Benkemouche. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Olivier Thual.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« La coupe de France est très importante, de toute façon on prend tous les matches au sérieux. En Coupe on veut aller le plus loin possible et tout le monde a cette même envie. Il faut jouer à fond pour essayer de gagner cette rencontre qu’on a devant nous. (…) Ferri et Savanier sont deux joueurs importants pour Montpellier, mais leur force est le bloc équipe. Ils ont gagné 7 des 9 derniers matches. Ils ont des remplaçants au niveau. Pour eux le plus important c’est l’équipe » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (27/01/22)