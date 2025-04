OM – Montpellier : Les Pronos de Nico !

Après une défaite retentissante face à Monaco la semaine, l’OM doit s’imposer. Les Marseillais vont affronter un MHSC, quasiment relégué en Ligue 2, ce samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 29e journée de Ligue 1, l’OM reçoit Montpellier, bon dernier de Ligue 1. Si les hommes du tout nouvel entraîneur Zoumana Camara venaient à s’incliner face à l’OM, et que Le Havre ne s’inclinait pas dans le même temps, il serait alors condamné. Christopher Jullien, Nikola Maksimovic et Enzo Tchato devraient être absents…

3 absents pour le MHSC, Balerdu attendu dans une semaine

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Leonardo Balerdi (genou), par contre Amine Gouiri sera surement de retour dans le onze, Luiz Felipe devrait débuter sur le banc…

Mon prono pour OM – Montpellier : L’OM s’impose sur le score de 3-1 pour une cote de 8,70 !

Pour ce OM – Montperllier, je pars donc sur une victoire de l’OM sur le score de 3-1 pour une cote de 8,70 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM doit s’imposer face à la lanterne rouge de Ligue 1, n’hésitez pas à faire votre pronostic OM – Montpellier. A noter que la cote de la victoire de l’OM est de 1,20 !

