OM – Montpellier : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’OM s’est incliné lourdement face à son concurrent direct Monaco la semaine dernière. Ce match face au MHSC, bon dernier, est donc décisif dans ce sprint final. À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre cette rencontre OM – MHSC en direct ? On vous explique tout…

Ce match face au MHSC comptant pour la 30e journée de Ligue 1, fait donc suite à la défaite 3-0 concédée face à Monaco samedi dernier. L’OM de De Zerbi va donc devoir faire preuve de caractère ce samedi face à un adversaire en grande difficulté…

OM – Montpellier : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier sera donné ce samedi 19 avril à 21h05. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

OM – Montpellier en streaming

Vous devait être abonné à DAZN pour voir ce match.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Au cours d’une conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué le match de ce samedi face à Montpellier : “On a perdu cinq matchs sur les sept derniers. On aurait pu avoir beaucoup de points d’avance sur le quatrième ou le cinquième. Des joueurs ont été blessés, des joueurs importants ont eu une baisse sur le plan physique… Toute l’année, j’ai parlé de la mentalité. C’est le problème qui n’a sans doute pas été résolu. Sinon, on ne pourrait pas expliquer de telles différences entre des premières et des secondes mi-temps. C’est à moi de trouver la solution. Parfois, il faut être dur avec les joueurs. Parfois, il faut les féliciter, les embrasser… Quelque chose nous manque, il n’y pas d’autres explications. Personne ne fait exprès, on est tous engagés à 200%. La semaine avant la défaite contre Lens, j’ai suspendu deux fois l’entraînement, je voulais augmenter la tension. Parfois, ça marche. Parfois, on a plus de mal.”