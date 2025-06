OM : Moumbagna ne lâche rien !

Faris Moumbagna, l’attaquant camerounais de l’Olympique de Marseille, poursuit sa rééducation au Marbella Football Center, un centre d’entraînement de renommée situé en Espagne. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en août 2024 lors d’un match face à Brest, le joueur de 24 ans suit actuellement un programme intensif de remise en forme.

Accompagné par Rodrigo Araya, préparateur physique de l’OM, Moumbagna multiplie les séances ciblées pour retrouver son niveau physique optimal. Blessé en tout début de saison, il a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Son retour à la compétition est envisagé pour avril 2025, sous réserve d’une évolution favorable.

Moumbagna travaille comme un fou !

🔹Faris Moumbagna 🇨🇲 s’entraîne au Marbella Football Center 🇪🇸#TeamOM 🔵⚪ 🎥 IG FM pic.twitter.com/0EfZAdZ3vy — GP013 (@Gp_013) June 24, 2025

Le Marbella Football Center, réputé pour ses installations haut de gamme et son climat doux, offre un environnement propice à ce type de récupération. Arrivé à Marseille en janvier 2024 en provenance du FK Bodø/Glimt, Moumbagna avait rapidement séduit par son impact offensif, inscrivant 3 buts et délivrant 1 passe décisive en 17 matchs de Ligue 1.

Les supporters marseillais espèrent vivement revoir l’attaquant explosif sous le maillot bleu et blanc. “Sa puissance et sa percussion peuvent faire la différence en fin de saison,” confie un membre du staff olympien. L’OM suit de très près l’évolution de son joueur, dans l’espoir de le voir revenir plus fort et prêt à relancer la dynamique offensive de l’équipe.