OM : Murillo à contre sens…

L’Olympique de Marseille a de nouveau vécu un nouveau match compliqué en s’inclinant copieusement 3 – 0 contre l’AS Monaco. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo lors de cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1.

Pour cet affrontement face aux Monégasques, De Zerbi avait décidé d’aligner le Panaméen d’entrée de jeu sur le flanc droit d’une défense à trois également composée de Kondogbia et de Garcia.

Bien que l’OM soit correctement rentré dans son match avec une grosse possession de balle et quelques occasions, elle a cruellement manqué de solidité défensive et s’est montré en difficulté sur chaque attaque monégasque. Score final 3 – 0 pour Monaco qui, sans faire son plus beau match, a fait plier un OM définitivement malade.

La note de d’Amir Murillo : 2,5/10

Son appréciation

Aligné dans une défense à trois aux côtés de Kondogbia et Garcia, le Panaméen a vécu un après-midi compliqué. S’il n’est pas directement impliqué sur l’ouverture du score monégasque (33e), il a ensuite sombré en seconde période comme la majorité de ses partenaires. Auteur de plusieurs relances ratées dont une qui manque de coûter un but à son équipe sans un superbe arrêt de Rulli (57e), il s’est montré beaucoup trop faible techniquement dans l’ensemble. En manque total de rythme, l’ancien d’Anderlecht a ainsi rendu une copie plus qu’insuffisante, à l’image du secteur défensif de l’OM depuis quelques semaines…

Les notes des médias