OM : Murillo, Moumbagna… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

Avant du match face à Lens pour la 25e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a évoqué plusieurs sujets clés, notamment la situation de Greenwood, le rôle de Rulli, l’absence de Murillo, ainsi que l’importance du Vélodrome et de la régularité pour atteindre les objectifs. Voici les cinq points à retenir :

Greenwood doit en faire plus

De Zerbi a rappelé qu’il avait personnellement insisté pour recruter l’attaquant anglais, mais qu’il attend davantage de lui : « Ce qu’il fait ne nous suffit pas. S’il veut atteindre son niveau de champion, il doit être plus constant, se sacrifier davantage et être plus déterminant. »

Moumbagna, un retour attendu

L’entraîneur marseillais espère que l’attaquant camerounais, actuellement blessé, pourra aider l’équipe dans la course à la Ligue des champions : « Il le mérite, ce serait juste pour lui d’être décisif sur la fin de saison. »

L’absence de Murillo, un casse-tête tactique

Le coach reconnaît que la blessure de Murillo est un problème, car son profil est unique dans l’effectif : « Lirola lui ressemble mais il lui manque quelque chose. Rongier et Luiz Felipe peuvent dépanner, mais ce n’est pas leur poste naturel. »

Le Vélodrome, un atout dans le sprint final

Alors que le stade était parfois un poids en début de saison, De Zerbi souligne l’importance du soutien des supporters dans la dernière ligne droite : « Aujourd’hui, les joueurs prennent du plaisir à jouer au Vélodrome. On a besoin que les supporters restent proches de nous. »

Un manque de régularité à corriger

De Zerbi insiste sur l’importance de la constance pour viser plus haut : « Ce qui nous manque encore, c’est la régularité. Pour devenir un grand club, il faut adopter une mentalité de grand club. »

Avec cet état d’esprit, l’OM se prépare à un match crucial contre Lens, où seule une victoire permettra de consolider sa place sur le podium.