OM : Nabil Djellit réagit à la polémique !

L’Olympique de Marseille s’est emparé seul de la tête de la Ligue 1 ce samedi soir après sa large victoire face au Havre (6-2) au Stade Vélodrome. Un succès éclatant marqué par un Mason Greenwood auteur d’un quadruplé, mais aussi par une décision arbitrale controversée qui a fait basculer le match dès la première période.

Sur son compte X (anciennement Twitter), le journaliste Nabil Djellit a réagi à chaud, saluant la performance des Marseillais tout en pointant du doigt le penalty accordé à l’OM et l’expulsion du défenseur havrais Gautier Lloris, un tournant du match selon lui.

« Je vois la main en dehors de la surface. Je vois rouge dans cette situation. Mais pas rouge et penalty. Je ne comprends pas l’arbitre. Il a estimé que Lloris était le dernier défenseur… la double peine est insupportable. Sauf si c’est une faute méchante… »

L’épisode a en effet changé la physionomie de la rencontre : réduit à dix après la demi-heure de jeu, Le Havre a vu l’OM égaliser sur le penalty transformé par Greenwood, avant de sombrer en seconde période.

Malgré cette polémique, Djellit a tenu à féliciter l’OM pour sa prestation offensive et la forme étincelante de son attaquant anglais :

« Belle victoire de l’OM avec un Greenwood en feu… Bonne nouvelle pour la L1. L’OM est là. »

Le journaliste reconnaît toutefois que la colère havraise est légitime, estimant que l’erreur d’arbitrage a clairement pesé sur le scénario :

« La décision arbitrale, avec ce penalty sifflé hors surface, a clairement impacté le scénario du match. »

Avec ce large succès, l’OM signe sa cinquième victoire consécutive en Ligue 1 et prend seul la tête du championnat.