OM : Nagatomo absent plusieurs semaines mais une bonne nouvelle pour Sampaoli?

Sorti sur blessure lors de la rencontre face à l’OGC Nice, Yuto Nagatomo passera un IRM ce dimanche.

Jorge Sampaoli a positionné Yuto Nagatomo au poste de piston gauche lors du déplacement à Nice ce samedi. Le Japonais est sorti sur blessure avec une poche de glace sur la cuisse gauche. L’Olympique de Marseille a fait savoir aux journalistes suiveurs du club que l’ancien joueur de l’Inter Milan va passer un IRM ce dimanche après une déchirure à la cuisse.

IRM CE DIMANCHE POUR NAGATOMO, AMAVI DE RETOUR APRES LA TRÊVE INTERNATIONALE?

Florent Germain, journaliste pour RMC, affirme de son côté que Jordan Amavi va mieux et et devrait retrouver les terrains et donc sa place de titulaire après la trêve internationale. Le prochain match de l’Olympique de Marseille est programmé pour le 4 avril prochain pour la réception de Dijon !

