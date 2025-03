OM – Nantes (2-0) : De Zerbi clarifie la situation de Rongier

L’Olympique de Marseille s’impose (2-0) face au FC Nantes ce dimanche soir, lors de la 25eᵉ journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme de la rencontre.

« Je suis très fatigué aujourd’hui car le match a été difficile. Je crois que l’on mérite de gagner. On aurait pu marquer en première période, mais dans cette dernière partie de la saison, les matchs deviennent de plus en plus compliqués. Si l’on veut atteindre l’objectif de la Ligue des champions, il faut jouer avec cette attitude et ce comportement. »

Interrogé sur la gestion de son effectif et notamment sur Valentin Rongier, absent du onze de départ, l’entraîneur marseillais a assumé ses choix : « Le problème, c’est que je ne peux pas jouer avec 12 joueurs, mais on a besoin d’une grosse équipe et pas seulement de 11 titulaires. C’est ma responsabilité de prendre ce type de décision, on me donne un salaire pour cela et pour moi, ce n’est pas un problème. Rongier est l’un des joueurs les plus importants, mais nous allons devoir ajuster nos choix match après match pour ces deux postes du milieu. »

L’OM, en quête d’une qualification en Ligue des champions, enchaîne un succès précieux avant un calendrier chargé.