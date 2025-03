OM – Nantes (2-0) : Gouiri savoure la victoire et ses débuts à Marseille

L’Olympique de Marseille s’impose (2-0) face au FC Nantes ce dimanche soir, lors de la 25eᵉ journée de Ligue 1. la réaction du milieu de terrain de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.

Buteur lors de la victoire de l’OM face à Nantes (2-0) ce dimanche soir, Amine Gouiri est revenu sur le tournant du match et son bon début sous les couleurs marseillaises.

« Le déclic, c’est à la mi-temps, car notre première période a été un peu difficile. On s’est dit les choses, notamment que l’on devait faire plus. Et cela a payé en seconde période avec cette victoire et ces deux buts qui nous donnent les trois points », a expliqué l’attaquant olympien au micro de DAZN

Auteur d’une prestation convaincante, Gouiri, déjà buteur lors des précédentes rencontres, affiche sa satisfaction : « À titre personnel, pour l’instant, cela se passe bien, j’espère que cela va continuer comme ça. Je prends du plaisir à jouer dans cette équipe et j’espère continuer à aider. »

Avec cette victoire, l’OM poursuit sa remontée et peut aborder la suite du championnat avec ambition.