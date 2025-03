OM – Nantes (2-0) La victoire résumée en 5 points !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face au FC Nantes au terme d’un match longtemps indécis. Face à une équipe nantaise bien regroupée, les Marseillais ont dû patienter avant de faire la différence en fin de rencontre grâce à Amine Gouiri et Mason Greenwood. Retour sur les moments forts de cette confrontation en cinq points clés.

1️⃣ Un premier acte fermé

Dès le coup d’envoi, l’OM a eu la maîtrise du ballon sans parvenir à se montrer dangereux. Un but de Rabiot a été annulé pour hors-jeu en première période, tandis que Nantes a failli surprendre les Phocéens sur une frappe de Lepenant repoussée par Rulli. À la pause, tout restait à faire.

2️⃣ Rulli impérial face aux Nantais

Si Marseille a mis du temps à trouver la faille, c’est aussi parce que Nantes s’est montré dangereux en contre. Le gardien marseillais Gerónimo Rulli a réalisé plusieurs arrêts déterminants, notamment sur une tentative de Leroux en seconde période.

3️⃣ Gouiri libère l’OM (73′)

Alors que l’OM peinait à trouver la solution, Amine Gouiri a débloqué la situation à la 73e minute. Après un bon travail de Greenwood, Valentin Rongier a offert une passe décisive parfaite à Gouiri, qui a marqué dans le but vide.

4️⃣ Greenwood pour le break (77′)

Quatre minutes après l’ouverture du score, Mason Greenwood a scellé la victoire marseillaise. Après un enchaînement favorable, l’attaquant anglais a ajusté Lopes d’une frappe enroulée du gauche, inscrivant ainsi son 15e but de la saison en Ligue 1.

5️⃣ Une fin de match maîtrisée

Après ces deux buts coup sur coup, les Marseillais ont tranquillement géré la fin de rencontre. Nantes, sonné, n’a pas réussi à réagir, et l’OM a sécurisé une victoire précieuse qui lui permet de conserver trois points d’avance sur Nice.

Avec ce succès, Marseille reprend sa marche en avant et se rassure avant son prochain rendez-vous face à Lens. Nantes, de son côté, reste en difficulté au classement et devra vite réagir.