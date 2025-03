OM – Nantes (2-0) : LE DEBRIEF COMPLET DU MATCH

Après le match entre l’OM et le FC Nantes, Nicolas Filhol et Hakim Zhouri (Les Lions de l’Atlas) seront en direct pour analyser cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1. Débrief Foot Marseille, c’est en direct et sur YouTube et Twitch ce dimanche.

Au programme : trois enseignements, une analyse à chaud, le traditionnel Man & Merguez, et bien sûr, vos réactions en direct.

📺 Rendez-vous sur FCMarseille juste après le coup de sifflet final !

Au programme : 3 enseignements, Analyse à chaud et Votre Debrief !