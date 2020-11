OM – Nantes (3-1) : Un Marseille joueur, offensif et récompensé !

L’Olympique de Marseille s’impose 3-1 face à Nantes ce samedi. Un match satisfaisant autant en termes de résultats que dans le jeu proposé !

OM 3 1 Nantes Thauvin 1′ 73′ Blas Payet 35′ Benedetto 60′

Le MAtch

Les marseillais ne pouvaient pas mieux démarrer la rencontre. Dès la 2ème minute de jeu, Florian Thauvin a en effet trompé Alban Lafont d’un joli lob sur une passe en profondeur de Caleta Car (1-0,1′). Les hommes de Villas-Boas ont ainsi décidé de mettre du rythme et de l’intensité en ce début de match. Ils auraient pu doubler la mise sans trois interventions décisives du portier nantais sur des frappes cadrées de Dario Benedetto (7′, 11′) et Cuisance (11′).

Sur une contre-attaque rapidement lancée par Rongier, puis menée par Thauvin, Payet a également raté son face à face avec Lafont, une nouvelle fois décisif sur le ballon piqué du meneur de jeu olympien.

L’Olympique de Marseille va toutefois être récompensé de ses bonnes intentions de jeu. Dimitri Payet a ainsi inscrit le second but marseillais d’une frappe croisée sur un centre en retrait de Cuisance (2-0, 35′). L’OM a réalisé une très bonne première période. Siite à une main d’un nantais dans la surface, l’arbitre va consulter la VAR et siffle un penalty pour l’OM (59′). Benedetto prend la responsabilité et transforme puis va dédier son but à Diego Maradona (3-0 /60′).

Meilleure première mi-temps de l’OM depuis bien longtemps

Dimitri Payet prend un carton jaune pour un tacle non maitrisé dès le début de la seconde mi-temps (47′). Kamara s’offre une frappe lointaine et oblige Lafont à une nouvelle parade (48′). Sur le corner, Cuisance tente sa chance en force en demi-volée, mais le ballon s’envole au dessus du but nantais (8′). L’OM propose toujours du jeu et prend des risques dans ses transmissions. Lancé en profondeur Amavi centre, la tête de Benedetto n’est pas cadrée (52′). Rongier prend un jaune lui aussi pour un tacle non maitrisé (53′).

L’OM attaque toujours, Cuisance fixe et talonne pour Sakai dont le centre à ras de terre pour Benedetto est dégagé (69). Sur corner, Nantes revient un petit peu dans le match suite à une phrase de Blas, déviée par Sakai qui trompe Mandanda (3-1 / 73′). Strootman remplace Rongier, Germain Benedetto (75′). Attention, Nantes a inverser la tendance et gagne ses duels…

Sur un contre, Thauvin fixe et peut ouvrir un ballon de but à Germain, mais sa passe est trop profonde (78′). Ake remplace Payet (85′), puis Nagatomo entre à la place de Sakai (87′). L’OM tient une belle victoire, cette fois André Villas-Boas pourra répondre aux questions d’après match avec le sourire ! Belle victoire 3-1avec du jeu !

LE BUT de Thauvin

L’ouverture de Rongier pour Florian Thauvin c’est le football qui me plaît. Quand on a du mal dans les circuits, on saute des lignes et ca fonctionne. pic.twitter.com/5n6ABKirNR — Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) November 28, 2020

LE BUT de Payet

En retrait, placé, but de Payet 😘👊 pic.twitter.com/BfJfoZ2rBx — Marco Dig (@marco_dig) November 28, 2020

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai (Nagatomo 87′) Alvaro Caleta Car Amavi

Rongier (Strootman 76′) Kamara

Thauvin Cuisance Payet (Ake 85′)

Benedetto (Germain 76′)