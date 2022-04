OM – Nantes (3-2) : Un gros coup pour un Marseille renversant !

Sampaoli a décidé d’aligner Bakambu et Harit, qui étaient sur le banc face au PSG. L’OM débute cette rencontre par une maitrise du ballon, Nantes ne presse que dans sa partie de terrain. Guendouzi perd un ballon au milieu, le FCN ârt vite en contre, mais le centre n’est pas assuré pour Geubbels (6′). Payet tente un coup franc direct, ça passe juste au dessus (8′). Superbe passe de Kamra qui trouve parfaitement Harit en profondeur, le marocain tente un exter’ qui fuit le cadre. Grosse occasion ratée (12′). Reccuparation dans la surface de Lirola qui centre instantanément, mais personne n’est sur cette trajactoire (16′). Lirola est remuant et disponible, mais il est bien trop imprècis dans ses centres… Suite à une passe mal assurée de Caleta Car, Luan Peres veut sauver la touche, son tacle finit en corner, et bien évidement Nantes ouvre le score, Girotto est seul plein axe et marque de la tête (0-1 / 26′). Bakambu est lancé en profondeur par Payet, il élimine le portier mais n’arrive pas cadrer dans un angle fermé, encore une occasion vendangée (29′). Guendouzi monte d’un cran et fait la différence dans la surface, il bute sur Lafont, l’action continue, l’OM pousse, Kamara décale Lirola qui est tocuhé dans la surface, penalty (38′). Payet l’a place parfaitement au ras du poteau, Lafont ne peut rien faire même en étant parti du bon côté (1-1 / 39′). L’OM se fait bouger dans la foulée, nouveau corner, sur le second ballon, Pallois centre Saliba dégage mal de la tête, Coco reprend, sa frappe est déviée et termine dans le petit filet de Lopez (1-2 / 42′). Bon décalage oiur Guendouzi, qui centre fort vers Bakambu, Lafont coupe le centre (44′). Gerson va chercher un bon coup franc sur le côté droit, Payet ke frappe fort, Lafont mal sorti est sauvé par Pallois. L’OM a dominé cette premiére mi-temps, a eu des occasions mais a manqué d’efficacité et surtout de concentration sur deux coups de pieds arrêtés des nantais très réalistes eux !

Une premiére mi-temps sans efficacité

Kombouaré décide de sortir deux de ses armes offensives dès la mitemps, Blas et Simon surement en prévision de la finale de la Coupe de France. L’OM repart à l’attaque, Gerson est précis côté gauche, mais Lirola manque encore de précision (48′). Gerson trouve Caleta Car, mais sa tête n’est pas cadrée (50′). Payet élimine à l’entrée de la surface, il tombe mais l’arbitre ne bronche pas. Gerson entre dans la surface, il crochette parfaitement et obtient un penalty (52′). Payet, s’élance pour son second penalty, il le frappe du même côté et égalise (2-2 / 55′). Gerson a un contre favorable dans la urface, il arrive a centrer en retrait face Lafont mais ce n’est pas assez fort (65′). Sampaoli décide de sortir Bakambu, pour lancer Milik qui fait son retour (69′). Oremier ballon donné pour Milik par Harit, l’angle est fermé mais la frappe lourde, Lafont dégage en corner (74′). Magnifique combinaison entre Payet et Gerson, le brésilien prend son temps et centre fort en retrait, il trouve Harit qui marque (3-2 / 75′). Bukari est lancé dans le dos de la défense, Boukari contrôle bien et place in magnifique lob que Pau Lopez, sorti, sort du bout du doigt (80′). Milik est décalé à gauche, il frappe, mais il est contré par le tacle d’un défenseur (84′). Gueye et Rongier entrent à la place des latéraux Peres et Lirola, Gerson passe latéral gauche pour cette fin de match (85′). Lopez fait une bonne sortie (88′). Harit laisse sa place à Kolasinac sous les applaudissements du Vélodrome (90′). Faute siflée sur Coco, qui prend un second jaune synonyme de rouge (92′). Dans le même temps Strasbourg a battu Rennes, Monaco a battu Nice, les marseillais sont donc bien installés à cette seconde place avec 6 points d’avance sur les poursuivants !