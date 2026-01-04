OM – Nantes : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes à 15h pour le compte de la 17e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes sera donné ce vendredi 04 janvier 2026 à 15h00. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Balerdi absent, Gouiri et Traoré de retour ! #OMFCN pic.twitter.com/VmFXQutoAJ — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) January 4, 2026

Les onze probables

OM :

Rulli

Weah, Murillo, Pavard, Medina, Emerson

Vermeeren, Kondogbia

Greenwood Paixao

Aubameyang

FC Nantes :

Lopes

Centonze, Amain, Tati, Cozza, Machado

Mwanga, Coquelin

Abline, El Arabi, Cabella

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrole (Capacité : 67 394 places assises).

L’arbitre de ce OM – Nantes

Les débats seront dirigés par Marc Bollengier .

. Il sera assisté par Thomas Luczinsky et Yannick Boutry .

et . Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eddy Rosier .

. Alexandre Castro sera l’arbitre assistant vidéo.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 15h (*)

– Couvert (couverture nuageuse 83%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 6°C

– Vent : NO 19km/h

– Taux d’humidité : 56%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Nantes (championnat)

Victoires de l’OM : 44 Matchs nuls : 25 Victoires Lille : 27

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : “On essaie de pousser tout de suite, dès le début, de maintenir l’attention élevée. Ce sont des matchs qui peuvent sembler simples de l’extérieur mais ce n’est pas le cas. Bien entamer le match c’est important. On va jouer l’après-midi. Le premier match de janvier, la reprise, c’est toujours un peu plus difficile. Mais c’est le football.”

