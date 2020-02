OM – Nantes : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit Nantes ce samedi en Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

om – NANTES à 17h30 sur canal +

Le groupe



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Kamara, Sarr, Caleta-Car, Amavi, Abdallah

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto

Le groupe NANTAIS

Gardiens :

Lafont, Olliero

Défenseurs :

Pallois, Girotto, Appiah, Traoré, Wague

Milieux :

Abeid, Benavente, Blas, Moutoussamy, Krhin, Louza, Touré

Attaquants :

Bamba, Coulibaly, Limbombe, Simon

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr Alavaro Caleta-Car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Germain Benedetto Payet

NANTES :

Lafont

Appiah Girotto Pallois Cha.Traoré

Abeid Louza

Bamba Blas Limbombe

Simon

L’Arbitre pour OM – NANTES

L’arbitre désigné pour OM / Nantes ce dsmanche est monsieur Jérôme Miguelgorry

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h00 (*) – Ciel dégagé ( couverture nuageuse 11%) – Pourcentage de pluie : 0% – Température 16°C / ressentie 15°C – Vent : 6 km/h S – Taux d’humidité : 58 % (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations OM -NANTES (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 36 NULS 23 VICTOIRES de Nantes

26

Les 5 derniers matchs

Marseille

LOSC 1-2 OM Lyon 1 – 0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1-0 Toulouse Saint-Étienne 0 – 2 Olympique de Marseille Bordeaux 0-0 Olympique de Marseille

NANTES

Nantes 0-0 Metz Dijon 0-0 Nantes Nantes 1 – 2 PSG Rennes 3 – 2 Nantes Nantes 0 – 1 Bordeaux

Déclarations d’avant-match

« La première place ce n’est pas pour nous, ce n’est pas notre motivation.On veut faire neuf points sur les trois prochains matchs. Il faut continuer dans notre série pour assurer déjà mathématiquement le podium (…) On a un bon écart au classement, mais ça peut aller vite. Il faut profiter de ce moment de confiance, on a fait de grandes choses jusqu’ici. Nantes nous a posé des problèmes, ils ont un bon effectif. Il faudrait faire une série de six victoires, c’est notre objectif dans le vestiaire ».

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« C’est une formation qui met beaucoup d’agressivité même s’il y a des matches où ils ont su être plus attentistes. D’une manière générale, Marseille joue haut et met de l’intensité à la récupération du ballon. Il y a aussi eu des matches différents. Chez eux, on sait à quoi s’attendre. Il y aura certainement un pressing haut et il faudra être propre dans le jeu pour bien ressortir le ballon. Si on arrive à s’échapper du premier rideau, il y aura des espaces. » »

Christian Gourcuff – Source : Conférence de presse