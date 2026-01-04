OM – Nantes : Le constat accablant de De Zerbi !

Battue à domicile par le FC Nantes (0-2) ce dimanche après-midi en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a livré une prestation jugée insuffisante par son entraîneur. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas cherché d’excuses, estimant que son équipe ne méritait ni mieux sur ce match, ni mieux que sa place actuelle au classement.

“Même à 11 contre 11, sans énergie, sans ce qu’il faut pour jouer au football”

L’OM a vécu une après-midi compliquée au Vélodrome. Rapidement en difficulté face à une équipe nantaise plus intense, le club phocéen n’a jamais réellement trouvé le rythme dans cette rencontre de Ligue 1. Même avant les faits de jeu ayant conduit Marseille à terminer la rencontre à neuf, le contenu proposé a inquiété.



Présent en conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi a livré une analyse sévère mais assumée de la performance de ses joueurs. « On a mal commencé le match, même à 11 contre 11, sans énergie, sans ce qu’il faut pour jouer au football », a expliqué l’entraîneur italien. Selon lui, le manque d’intensité et d’engagement a lourdement pesé sur le scénario de la rencontre.

La situation s’est encore aggravée après une première expulsion, intervenue juste avant l’ouverture du score nantaise. « Le premier rouge a conditionné le match parce qu’on a pris le but juste derrière », a-t-il précisé, soulignant le tournant majeur de la rencontre. Malgré une tentative de réaction après la pause, l’OM n’est jamais parvenu à se montrer réellement dangereux.

De Zerbi assume la place actuelle de l’OM en Ligue 1

Réduit à neuf en fin de match, Marseille a logiquement concédé un second but, scellant une défaite sans appel (0-2). Une issue que Roberto De Zerbi estime pleinement méritée. « En seconde période, on a essayé de créer quelque chose, sans avoir beaucoup d’occasions. Puis à 9, ça a été encore plus difficile. […] On a mérité de perdre », a-t-il reconnu.

Au-delà de ce revers face à Nantes, le technicien italien a élargi son analyse à la situation globale de l’Olympique de Marseille en championnat. Actuellement troisième de Ligue 1, le club phocéen ne peut, selon lui, pas espérer mieux sans afficher un tout autre visage. « Au-delà de Lens et du PSG, on doit se regarder nous. Si on fait ce genre de match, si on ne met pas plus d’envie de gagner, on a ce qu’on mérite, c’est-à-dire pas mieux que la troisième place », a-t-il déclaré.

Un discours direct, sans détour, qui confirme l’exigence de Roberto De Zerbi envers son groupe. Cette sortie médiatique traduit aussi une volonté claire : rappeler que le statut de l’OM impose un niveau d’engagement constant, sous peine de voir les ambitions sportives durablement freinées en Ligue 1.