OM – Nantes : l’incroyable image de la soirée…

Réduite à neuf et battue à domicile par le FC Nantes (0-2), l’Olympique de Marseille a vécu un match cauchemardesque. L’expulsion de Bilal Nadir, en larmes en quittant la pelouse, a cristallisé la détresse d’une équipe déjà dépassée par les événements.

Une rencontre qui bascule rapidement contre l’OM

L’après-midi avait déjà pris une tournure défavorable pour l’OM bien avant l’heure de jeu. Face au FC Nantes, les Marseillais ont été mis en difficulté dans l’impact et la maîtrise, concédant l’ouverture du score (0-1) avant la pause. Surtout, l’équipe de Roberto De Zerbi s’est retrouvée en infériorité numérique dès la première période après l’expulsion de Arthur Vermeeren, sanctionné d’un carton rouge qui a profondément désorganisé le collectif phocéen.

Incroyable scène au Vélodrome 😮 Bilal Nadir sort en larmes, l’OM va jouer… à 9 🟥 🟥#OMFCN pic.twitter.com/djSvehYei6 — L1+ (@ligue1plus) January 4, 2026

Réduits à dix, les Olympiens ont tenté de rester dans le match, mais le scénario a continué de leur être défavorable. Les espaces laissés par l’infériorité numérique ont facilité les transitions nantaises, tandis que l’OM peinait à enchaîner les séquences de jeu et à se projeter offensivement avec constance.

Bilal Nadir, une expulsion lourde de conséquences

À la 55e minute, la situation a définitivement basculé. Bilal Nadir, entré dans un contexte déjà extrêmement tendu, a écopé de deux cartons jaunes quasiment coup sur coup. Le second, consécutif à une faute sur Deiver Machado, a entraîné son expulsion, laissant l’Olympique de Marseille à neuf contre onze pour plus d’une demi-heure.

Au moment de quitter la pelouse, le jeune milieu de terrain marseillais n’a pu contenir son émotion. En larmes, conscient de la portée de son geste et de ses conséquences pour son équipe, Bilal Nadir a également manifesté sa frustration en assénant un coup de pied dans du matériel technique situé en bord de terrain, avant de rejoindre les vestiaires.

Cette image forte a marqué les esprits et résumé l’après-midi cauchemardesque vécu par l’OM. Déjà en grande difficulté collective, les Phocéens n’ont ensuite plus été en mesure de rivaliser numériquement, concédant un second but nantais (0-2) qui a scellé le sort de la rencontre.