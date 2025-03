OM – Nantes : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Les Marseillais ont stoppé leur série de trois victoires de suite en s’inclinant face à l’AJA la semaine dernière, et la réception de Nantes est l’occasion de se rattraper devant son public pour conserver ses distances avec Nice dans la lutte à la seconde place. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match face à Nantes, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, fait donc suite à la grosse défaite 3 – 0 de la semaine dernière face à l’AJA. L’OM de De Zerbi se doit donc de l’emporter face à Nantes afin de reprendre sa marche en avant.

A lire : OM – Auxerre : « J’ai essayé de le calmer… »

OM vs Nantes: l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nantes sera donné ce dimanche 2 Mars à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

OM vs Nantes en streaming

Vous devait être abonné à DAZN pour voir ce match en streaming

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le coach lombard a évoqué l’obligation de réagir ce dimanche face à Nantes après la déroute de la semaine passée en terre auxerroise :

« Le groupe doit réagir comme des hommes forts tels qu’ils le sont. Des joueurs habitués à la pression et aux responsabilités. En essayant de bien jouer et remporter le match. On ne doit pas se laisser affecter par les polémiques du dernier match. »

🎙️ « Des fois on pense trop au jeu »#DeZerbi : « Au cours des trois derniers mois nous avons eu la méchanceté sportive que je demande. Cette envie de jouer avec et sans le ballon. On l’a vu plusieurs fois notamment contre Lyon, Saint-Etienne… Des fois on pense trop au jeu et on… pic.twitter.com/KMYSxeiTew — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025