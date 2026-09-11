OM : Nasri estime que Marseille aurait été « découpé » après un match comme celui de Lens

Ancien milieu de terrain de l’OM et désormais consultant sur Canal+, Samir Nasri a tenu à relativiser la victoire spectaculaire de Lens sur la pelouse du Slavia Prague (3-2) en Ligue des champions. Selon lui, une prestation similaire de Marseille aurait provoqué des critiques bien plus sévères.

« Si ça avait été Marseille, on serait en train de les découper »

Lens a arraché la victoire dans le temps additionnel après avoir longtemps été en difficulté, malgré une supériorité numérique en seconde période. Sur le plateau du Canal Football Club, Nasri a estimé que l’analyse aurait été différente pour certains autres clubs français.

« Vous en parlez comme si ce que Lens a réalisé est un truc de fou. Moi je dis que si ça avait été d’autres clubs français qui font ce genre de performance, ils se seraient fait balayer. »



L’ancien Marseillais a ensuite directement cité l’OM :

« Si ça avait été Marseille qui fait une performance comme ça, on serait en train de les découper. Si Lyon fait un match comme ça, on les aurait découpés. Arrêtez, soyez honnêtes. »

Pour Nasri, le scénario spectaculaire et la victoire finale ne doivent donc pas faire oublier les difficultés rencontrées par Lens durant la rencontre.

Une sortie qui souligne aussi, selon lui, la différence de traitement médiatique dont peuvent faire l’objet certains clubs, avec une pression particulièrement forte autour de l’OM.