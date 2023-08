L’avis tranché de Samir Nasri sur ce nouvel OM !

Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Samir Nasri a dédramatisé l’élimination de l’Olympique de Marseille en phase préliminaire de la Ligue des Champions. L’ancien joueur olympien privilégie un vrai parcours en Ligue Europa à une élimination dès les poules en C1.

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’OM. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les Olympiens se sont inclinés mardi face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Malgré ce revers, Marseille est reversé directement en phase de groupes de la Ligue Europa.

« Je préfère que le club fasse un vrai parcours en Ligue Europa »

🗣️ Samir Nasri après l’élimination de l’OM en qualification de Ligue des Champions : 🗨️ « Je préfère un grand parcours en Ligue Europa que de sortir dernier de son groupe en Ligue des Champions » pic.twitter.com/FAkdoWUd2s — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 20, 2023

Consultant pour Canal + et ancien joueur de Marseille, Samir Nasri a estimé dimanche lors du Canal Football Club que cette situation pourrait être un mal pour un bien: « C’est vrai que pour les finances du club, c’est mieux d’être en Ligue des Champions. Mais si l’OM avait été en C1 cette saison, il ne l’aurait pas gagné. Donc je préfère que le club fasse un vrai parcours en Ligue Europa, une demi-finale ou une finale, plutôt que de jouer la phase de poules de C1, finir 4e et ne plus jouer la Coupe d’Europe derrière, a-t-il souligné. Ils ont un effectif taillé pour la jouer cette saison, parce que tous les postes sont quasiment doublés. Sur ce que je vois du début de saison, d’accord, il n’y a pas la qualification, mais je vois des signes encourageants », a ajouté l’ex-milieu de Manchester City.