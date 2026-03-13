OM : Nayef Aguerd opéré avec succès, il reçoit un gros message de soutien d’un joueur du PSG !

Le défenseur de l’ Olympique de Marseille Nayef Aguerd a récemment subi une intervention chirurgicale après plusieurs mois de douleurs à l’aine. L’international marocain a rapidement reçu de nombreux messages de soutien, dont celui de son compatriote Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, via une story Instagram.

Nayef Aguerd, un passage obligé par l’opération

Depuis le mois d’octobre, Nayef Aguerd traînait une blessure persistante à l’aine. Malgré une gestion médicale et sportive attentive, le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se débarrasser complètement de cette gêne physique.

Face à cette situation, le joueur de 29 ans a finalement opté pour une opération afin de régler définitivement le problème. L’intervention chirurgicale s’est déroulée avec succès, selon les informations communiquées autour du joueur.

Cette décision vise à permettre à l’international marocain de retrouver l’intégralité de ses capacités physiques. Son retour sur les terrains pourrait intervenir dans les prochaines semaines, une perspective importante pour l’OM, engagé dans la dernière ligne droite de la saison de Ligue 1.

Le soutien d’Achraf Hakimi après l’opération

Après l’intervention, Nayef Aguerd a reçu de nombreux messages d’encouragement. Parmi eux, celui d’Achraf Hakimi, son compatriote en sélection marocaine et actuel latéral du Paris Saint-Germain.

Dans une story publiée sur Instagram, Achraf Hakimi a tenu à adresser un message personnel au défenseur de l’Olympique de Marseille : « Très peu de gens savent ce que tu as enduré et les sacrifices que tu as faits pour être au top de ta forme ! Je suis sûr que tu reviendras plus fort, on sera là pour t’attendre et te soutenir ».

Ce message témoigne de la solidarité entre les deux internationaux marocains, régulièrement appelés ensemble avec la sélection du Maroc. Il intervient également dans un contexte où Nayef Aguerd entame désormais sa phase de récupération, avec l’objectif de retrouver rapidement les terrains et de renforcer de nouveau la défense de l’OM.