OM : Neal Maupay fait forte impression ! (avec la réserve)

Écarté du groupe professionnel depuis le début de la saison, Neal Maupay a rejoué ce week-end avec la réserve de l’Olympique de Marseille. L’attaquant de 29 ans a participé à la victoire de l’équipe Pro 2 face à Seyssinet (1–0), lors de la 7e journée de National 3 (poule H).

Un retour à la compétition

Non utilisé par Roberto De Zerbi depuis la reprise, l’ancien joueur de Nice et de Brighton a retrouvé du temps de jeu samedi au stade de La Gardie à Trets.

Maupay a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty à la 57e minute, permettant à la réserve marseillaise de s’imposer.

La réaction du coach de la réserve

Après la rencontre, Romain Ferrier, entraîneur de l’équipe réserve, a expliqué la présence de l’attaquant avec son groupe :

“L’objectif était de lui donner du temps de jeu. Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très contents de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons.” (Source La Provence)

Une première apparition cette saison

Depuis le début de l’exercice 2025–2026, Neal Maupay n’a pas disputé de match officiel avec l’équipe première.

Présent dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour la rencontre face au Paris FC, il n’était pas entré en jeu.

L’entraîneur italien avait indiqué en conférence de presse que l’attaquant souffrait d’un mal de dos.

Classement

Grâce à cette victoire, la réserve de l’OM occupe actuellement la 6e place du groupe H de National 3.

Alès reste leader du championnat.