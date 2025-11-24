Info Chrono
OM – Newcastle 🔥 AVANT MATCH en live ! DFM #38
OM Actualités

OM – Newcastle 🔥 AVANT MATCH en live ! DFM #38

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce lundi à partir de 17h30, ne manquez pas le nouveau numéro de Débat Foot Marseille. L’émission fera le point sur la Ligue 1 et proposera un gros avant-match consacré au duel OM – Newcastle en Ligue des Champions. Analyse, décryptage et échanges en direct au programme pour tous les passionnés de football marseillais.

 

 

 

Au programme :

Petit débat :

– Analyse à froid Nice – OM (1-5)

– Résultats et classement J13

– Conférence de presse de ce lundi Gomes et De Zerbi

 

Question du jour : De Lange plus qu’une doublure ?

 

Avant match OM – Newcastle

Newcastle ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.

Quel système, onze pour Howe ? Joueur en forme ?

Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?

