OM – Newcastle 🔥 AVANT MATCH en live ! DFM #38

Ce lundi à partir de 17h30, ne manquez pas le nouveau numéro de Débat Foot Marseille. L’émission fera le point sur la Ligue 1 et proposera un gros avant-match consacré au duel OM – Newcastle en Ligue des Champions. Analyse, décryptage et échanges en direct au programme pour tous les passionnés de football marseillais.

Au programme :

Petit débat :



– Analyse à froid Nice – OM (1-5)

– Résultats et classement J13

– Conférence de presse de ce lundi Gomes et De Zerbi

Question du jour : De Lange plus qu’une doublure ?

Avant match OM – Newcastle

Newcastle ça vaut quoi cette saison ? Résultats, classement.

Quel système, onze pour Howe ? Joueur en forme ?

Quels retours pour De Zerbi ? Quel onze pour l’OM ?

