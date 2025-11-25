OM – Newcastle : Dugarry y croit et explique pourquoi !

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry a livré une analyse sans détour sur le niveau actuel de l’OM. Pour l’ancien international français, le club marseillais doit être jugé avec ambition, compte tenu de ses moyens, de son entraîneur et surtout de la profondeur de son effectif. Selon lui, la large victoire 5-1 à Nice, qui a marqué les esprits en Ligue 1, ne doit pas masquer les exigences inhérentes à un club du standing olympien.

Dugarry rappelle que les résultats actuels sont logiques au vu de la qualité du groupe : « Si les gens qui aiment l’OM apprécient ce qu’ils voient en championnat, il n’y a pas de souci. Moi, je trouve que c’est le minimum syndical. Je suis comme (Roberto) De Zerbi, je trouve que l’OM a une très belle qualité d’effectif, même s’il y a des blessés, et mérite de montrer quelque chose de bien, de beau et de différent. »

Dugarry appelle à un regard plus exigeant sur l’OM



Pour lui, le contexte de la Ligue 1, moins relevée que par le passé, impose encore davantage d’exigence : « La Ligue 1 n’a peut-être jamais été aussi faible depuis qu’elle existe, avec des différences de budget colossales. Avec son effectif actuel, heureusement que ce que l’OM fait est de qualité. » Dugarry estime donc légitime d’évaluer le club à l’aune des standards européens : « Je ne trouve pas ça ‘dur’ de juger l’OM par rapport à un niveau Coupe d’Europe. On doit avoir cette exigence-là. »

Il souligne également les ambitions affichées par la direction : « Je suis persuadé que le président Pablo Longoria, Medhi Benatia ou l’actionnaire Frank McCourt ont cette exigence-là. Autrement, il n’y a pas besoin de prendre De Zerbi et d’arriver avec neuf adjoints, si c’est juste pour bien figurer en Ligue 1… »

« Marseille est armé pour battre Newcastle »

À quelques jours du choc face à Newcastle en Ligue des Champions, un match crucial pour la suite de la saison européenne, Dugarry a poursuivi son analyse en renforçant une nouvelle fois le niveau d’attente.

Il juge ce rendez-vous déterminant dans son évaluation du travail de Roberto De Zerbi : « Ce match va être pour moi une avancée dans mon jugement sur De Zerbi. Newcastle est une bonne équipe, mais qui n’est que la 15ᵉ équipe de Premier League à l’extérieur. Il y a deux Newcastle : celui à domicile et celui à l’extérieur, catastrophique. »

L’ancien attaquant estime donc que l’OM a toutes les armes pour s’imposer : « Est-ce que l’OM n’est pas capable de battre Newcastle ? Moi, je dis que oui. Dans ma tête, Marseille est armé pour battre Newcastle. On doit avoir cet objectif-là. »

En résumé, pour Christophe Dugarry, l’OM doit viser haut et se montrer à la hauteur de son potentiel, en championnat comme en Europe. Le déplacement de Newcastle au Vélodrome apparaît ainsi comme un test grandeur nature pour mesurer les ambitions olympiennes.

Pour Parier sur le match OM – Newcastle rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr