O%M : Newcastle, Greenwood, infirmerie… la conf de De Zerbi résumé en 5 points !

À la veille du choc entre l’OM et Newcastle en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse au stade Vélodrome. Le technicien italien a livré une analyse lucide de la forme de son équipe, malgré le large succès obtenu à Nice. Il s’est également penché sur les forces des Magpies, les absences marquantes et le rôle grandissant de certains cadres marseillais.

La conférence de presse de De Zerbi résumé en 5 points

Une victoire à Nice jugée trompeuse

De Zerbi a rappelé que le large succès à Nice ne reflétait pas totalement la prestation marseillaise, estimant que “le score fleuve n’était pas justifié” et que l’équipe doit “mieux jouer” pour maintenir ce niveau.

🗣️Le score fleuve (face à Nice) n’était pas justifié, même s’il était mérité… On doit mieux jouer#DeZerbi : “Ses critiques sur le jeu après Nice ? Ce n’était pas un message caché envoyé aux joueurs. C’est ce que je pense, encore plus après avoir revu le match. Le score fleuve… pic.twitter.com/V0suxbRo3W — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2025

Newcastle, un adversaire physique et complet

Il a souligné les qualités des Magpies, équipe “physique mais qui sait bien jouer”, tout en affirmant que l’OM possède les moyens de leur poser des problèmes.

🗣️Mauvaise nouvelle pour Medina !#DeZerbi : “#Medina a eu une rechute. Il devrait être arrêté encore un mois. Il est difficile à remplacer, tant par son caractère que par ses caractéristiques physiques.”#OM #OMNewcastle pic.twitter.com/5TdDryqdtI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2025

Un point préoccupant sur l’infirmerie

Le coach a annoncé la rechute de Medina, absent pour “encore un mois”, confirmé l’indisponibilité d’Aguerd.

Le rappel des qualités marseillaises

Malgré le respect de l’adversaire, De Zerbi a insisté sur l’importance de ne pas s’oublier : “Il ne faut pas oublier nos qualités” et jouer avec lucidité pour viser la qualification.

Greenwood, entre confiance et reconnaissance

Le coach a loué la progression et l’attitude de Greenwood, affirmant qu’il “devient un joueur de plus en plus complet” et parlant d’un homme “bien différent de celle décrite en Angleterre”.