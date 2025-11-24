Info Chrono
Accueil / OM Actualités / O%M : Newcastle, Greenwood, infirmerie… la conf de De Zerbi résumé en 5 points !
OM Actualités

O%M : Newcastle, Greenwood, infirmerie… la conf de De Zerbi résumé en 5 points !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

À la veille du choc entre l’OM et Newcastle en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse au stade Vélodrome. Le technicien italien a livré une analyse lucide de la forme de son équipe, malgré le large succès obtenu à Nice. Il s’est également penché sur les forces des Magpies, les absences marquantes et le rôle grandissant de certains cadres marseillais.

 

La conférence de presse de De Zerbi résumé en 5 points

 

 

Une victoire à Nice jugée trompeuse
De Zerbi a rappelé que le large succès à Nice ne reflétait pas totalement la prestation marseillaise, estimant que “le score fleuve n’était pas justifié” et que l’équipe doit “mieux jouer” pour maintenir ce niveau.

 

 

Newcastle, un adversaire physique et complet
Il a souligné les qualités des Magpies, équipe “physique mais qui sait bien jouer”, tout en affirmant que l’OM possède les moyens de leur poser des problèmes.

 

 

Un point préoccupant sur l’infirmerie
Le coach a annoncé la rechute de Medina, absent pour “encore un mois”, confirmé l’indisponibilité d’Aguerd.

 

 

Le rappel des qualités marseillaises
Malgré le respect de l’adversaire, De Zerbi a insisté sur l’importance de ne pas s’oublier : “Il ne faut pas oublier nos qualités” et jouer avec lucidité pour viser la qualification.

 

Greenwood, entre confiance et reconnaissance
Le coach a loué la progression et l’attitude de Greenwood, affirmant qu’il “devient un joueur de plus en plus complet” et parlant d’un homme “bien différent de celle décrite en Angleterre”.

