OM – Newcastle : Le défenseur Malick Thiaw se méfie de ces trois joueurs marseillais !

À la veille du déplacement de Newcastle au Vélodrome pour y affronter l’OM en Ligue des Champions, le défenseur Malick Thiaw s’est présenté devant la presse. Le jeune international a livré un regard lucide sur son début de saison, la concurrence interne chez les Magpies et surtout sur la puissance offensive olympienne, portée par Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood.

Questionné sur la force de frappe de l’OM, Malick Thiaw n’a pas caché son admiration pour le trio offensif marseillais. Pour lui, les trois hommes constituent une menace majeure à l’échelle européenne. « C’est l’une des attaques les plus offensives en Europe. Ces trois joueurs ont une grande qualité et travaillent très bien ensemble. C’est un bon mélange entre expérience et jeunesse. J’ai joué contre Paixao l’an dernier, c’est un excellent joueur. Tous trois peuvent faire la différence à tout moment. »

A lire : Analyse tactique : le rôle hybride et les tendances de Paixão

Une déclaration qui en dit long sur la préparation des Anglais, conscients que l’animation offensive de Roberto De Zerbi — avec un Greenwood devenu meilleur buteur olympien cette saison — représente le principal danger.

Thiaw encense Paixao, Aubameyang et Greenwood

Interrogé sur son propre début de saison, Thiaw est également revenu sur sa montée en puissance après des premières semaines passées sur le banc. « C’était une bonne phase d’adaptation. J’ai utilisé ce temps pour comprendre l’intensité des entraînements et ce que le coach attendait. J’aurais pu être frustré, mais j’ai préféré travailler dur chaque jour. Finalement, cela a payé. L’intensité ici est très élevée, et ça m’a beaucoup aidé à m’adapter. »

Le défenseur de Newcastle a ensuite évoqué la concurrence avec Fabian Schär, Sven Botman ou encore Dan Burn, un élément qu’il considère comme un moteur. « Oui, totalement. Quand tu dois te battre pour une place, tu dois toujours donner le maximum. La concurrence te pousse à progresser. On essaie tous de se tirer vers le haut pour aider l’équipe. L’objectif reste collectif : faire de notre mieux pour rendre les supporters fiers. »

Enfin, Thiaw s’attend à une atmosphère de feu au Stade Vélodrome. « Je pense que ce sera incroyable dans ce stade. On sait que l’atmosphère sera à leur avantage, mais à nous d’être intelligents et concentrés. On veut faire un grand match et repartir avec un bon résultat. »

Un message clair : Newcastle sait que Marseille possède des arguments forts, et que le soutien du Vélodrome jouera pleinement son rôle. L’affiche s’annonce électrique.

Pour Parier sur le match OM – Newcastle rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr