OM – Newcastle : Les Pronos de Nico !

Après avoir seulement glané 3 points en 4 matches, l’OM va se frotter à Newcastle. Pour ce 5e match de Ligue des Champions de la saison, je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 5e journée de Ligue des Champions, l’OM va affronter Newcastle au stade Vélodrome ! L’occasion de retrouver une équipe qui rappelle la belle campagne européenne et le but de Didier Drogba. Eddie Howe devra se passer de son latéral droit Kieran Trippier.

5 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Traoré, Medina et Gouiri absents pour plusieurs semaines. Murillo et Aguerd sont aussi forfaits pour cette rencontre…

Mon prono pour OM – Newcastle : Mason Greenwood marque sur penalty pour une cote de 6.00 !

Pour ce OM – Newcastle, je pars sur un but de Mason Greenwood sur penalty pour une cote de 6.00. L'OM se retrouve face à un sacré défi après trois défaites et une victoire en C1. A noter que la cote d'une passe décisive d'Aubameyang dans ce match est de 3.92 !

Et pour terminer on peut imaginer un but sur coup de pied arrêté d’un défenseur: but de Pavard pour une cote de 18.00*

