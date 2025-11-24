OM – Newcastle : Les supporters anglais débarquent en force !

À la veille du choc OM – Newcastle en Ligue des champions, prévu mardi soir au stade Vélodrome, Marseille se prépare à accueillir un important contingent de fans britanniques. Entre 3000 et 3300 supporters anglais sont attendus, dont environ 500 dès ce lundi, 24 heures avant le coup d’envoi de cette cinquième journée de la phase de groupes. Les autorités locales ont anticipé ce déplacement massif en mettant en place un dispositif de sécurité renforcé, destiné à encadrer les déplacements des fans des Magpies tout en limitant les risques d’incidents.

Un afflux encadré sous haute surveillance

Contrairement au déplacement de l’Ajax Amsterdam fin septembre, qui avait été entièrement interdit, aucune restriction générale n’a été décidée pour les supporters de Newcastle. Réputés pour leur ferveur et leur bonne ambiance, ils pourront se déplacer à Marseille, mais sous conditions strictes.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié un arrêté limitant la présence des fans anglais dans plusieurs secteurs sensibles, notamment les 1er, 2e, 6e, 7e et 8e arrondissements. Seuls les groupes pris en charge par les forces de l’ordre seront autorisés à circuler vers le stade à l’approche du match.

De son côté, le club anglais a relayé les consignes locales en appelant ses supporters à la prudence, notamment en leur recommandant d’éviter le Vieux-Port, zone jugée à risque en cas de rencontres avec des groupes de supporters locaux.

Rassemblement à la Joliette et escorte policière vers le Vélodrome

Comme pour les précédentes affiches européennes, les fans visiteurs seront rassemblés place de la Joliette, où des animations sont prévues en début d’après-midi mardi. Ils ne pourront en revanche pas assister au match de Youth League disputé à Martigues.

Leur acheminement vers le stade Vélodrome s’effectuera ensuite par petits groupes, escortés par des unités spécialisées. Les supporters emprunteront le métro jusqu’au Vélodrome, dans un cadre strictement encadré pour éviter tout incident.

Un dispositif policier renforcé pour OM – Newcastle

Pour cette rencontre européenne à enjeu, les forces de l’ordre seront largement mobilisées. Des unités de CRS supplémentaires seront déployées pour sécuriser les zones sensibles de la ville, les abords du stade et les itinéraires empruntés par les fans anglais.

Une coopération rapprochée entre les autorités françaises et britanniques a également été mise en place, notamment pour anticiper les mouvements de foule et prévenir les débordements.

À moins de 24 heures d’un OM – Newcastle capital dans la course à la qualification, Marseille se prépare donc à vivre une soirée intense, autant sur le terrain que dans les rues de la ville, avec un dispositif pensé pour garantir la sécurité de tous.