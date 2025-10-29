OM : Niang envoie un message à Pavard !

Alors que Benjamin Pavard a récemment présenté ses excuses après son but contre son camp face à Lens, l’ancien capitaine de l’OM Mamadou Niang est monté au créneau pour calmer le jeu. Invité sur le plateau du Late Football Club sur Canal+ Foot, le Sénégalais a tenu à rappeler la difficulté du poste de défenseur et l’importance du soutien dans un club comme l’Olympique de Marseille.

« Pavard a été critiqué par les médias. Pour y vivre, à Marseille, personne ne lui en veut par rapport à ces erreurs. Cela arrive à tout le monde de marquer un but contre son camp, de passer à travers ! », a expliqué Niang. « Surtout qu’il a été bon depuis le début de saison. En plus, il est arrivé tard. Par rapport à ses excuses, il est peut-être dans la protection, il a peut-être ressenti le besoin d’intervenir. »

Ces propos font écho aux récentes déclarations de Roberto De Zerbi, qui avait lui aussi tenu à défendre son défenseur tricolore en conférence de presse en pointant du doigt toutes ces polémiques : “À Marseille, ça me fait rire toutes ces polémiques. Ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM, qui sont contre nous. Polémique contre Pavard, contre Emerson, contre le club… Je pense que les choses se passent bien. Les deux derniers matches agacent mais ce sont des choses qui arrivent.”

Depuis son arrivée à l’OM, Pavard s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif défensif marseillais. Auteur de prestations solides en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, il n’avait jusque-là pas connu de véritable passage à vide. Son but contre son camp face à Lens qui conclut une mauvaise semaine pour lui n’a donc pas entamé la confiance du vestiaire, ni celle de son entraîneur.

🗣️ « Personne n’en veut à Benjamin Pavard. Il a été bon depuis son arrivée. » Mamadou Niang comprend les prises de parole défensives du coach marseillais, surtout après les excuses de Benjamin Pavard 🛡️ Le Late, c’est maintenant sur C+ FOOT ! 🖥️ pic.twitter.com/MewNyxU0OY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 28, 2025

En apportant son soutien public, Mamadou Niang a voulu rappeler la culture de solidarité qui règne autour du club phocéen. À travers ces messages apaisants, l’ancien attaquant et le coach marseillais cherchent à protéger un joueur encore en phase d’adaptation, dans un environnement souvent exigeant mais passionné.

Une séquence qui témoigne, une fois de plus, de l’unité retrouvée autour du projet De Zerbi, et de la volonté du groupe marseillais d’avancer ensemble malgré les turbulences.