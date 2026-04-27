OM – Nice (1-1) : la colère de Habib Beye qui s’explique pour Greenwood sur le banc !

Accroché à domicile par Nice (1-1), l’Olympique de Marseille laisse filer des points précieux dans la course au classement. Frustré par le scénario, Habib Beye n’a pas caché son agacement au coup de sifflet final. Un nul qui confirme les difficultés actuelles de l’OM en Ligue 1.

Un scénario cruel qui fait enrager l’OM

Une semaine après la défaite à Lorient (0-2), l’Olympique de Marseille espérait se relancer au Vélodrome face à l’OGC Nice. Les Marseillais avaient pourtant pris l’avantage grâce à Pierre-Emile Højbjerg, avant de céder en fin de match sur un penalty transformé par Elye Wahi.

La faute concédée par Mmadi, évitable dans une situation peu dangereuse, a totalement relancé les Niçois et brisé l’élan marseillais. Un coup dur pour un OM qui semblait maîtriser son sujet.

Au micro de Ligue 1+, Habib Beye n’a pas mâché ses mots : « On fait un match contrôlé, on a beaucoup de situations, et on est puni. On n’est pas assez sérieux et on ne maîtrise pas les détails du match ». Avant d’ajouter : « Sur une situation où il n’y a pas beaucoup de danger, on se punit nous-mêmes.»

Des choix contraints et une efficacité en berne

Au-delà du résultat, l’entraîneur marseillais a dû composer avec un effectif diminué. L’absence de plusieurs joueurs a notamment conduit à titulariser certains éléments et à laisser Mason Greenwood sur le banc au coup d’envoi.

Entré en jeu, l’attaquant anglais a apporté de la vivacité, mais Habib Beye a tenu à rappeler le contexte physique : le joueur n’était pas à 100 % en raison d’une gêne à la cuisse. Ce manque de solutions offensives, combiné à une efficacité insuffisante devant le but, continue de pénaliser l’OM. Le coach a précisé en conférence de presse d’après match : “Malheureusement, depuis le coup qu’il a reçu contre Lille, on n’arrive pas à récupérer la mobilité de sa cuisse. Il a très, très mal. Il ne se sentait pas de démarrer avec cette grosse douleur. Ça n’est pas un choix, c’est lié à cette blessure”

À trois journées de la fin de la Ligue 1, la situation comptable devient préoccupante pour les Marseillais, qui enchaînent les contre-performances.

Malgré tout, le technicien a tenu à souligner le soutien du public : « Ils sont exceptionnels. Je connais très bien ce club et je suis le premier attristé par cette situation ». Un message fort, dans un contexte où la pression monte autour de l’Olympique de Marseille.