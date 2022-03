OM – Nice (2-1) : La grosse opération pour Marseille !

Les marseillais réalisent un un bon début de rencontre en prenant les commandes du jeu. La possession est clairement olympienne mais il faut attendre la 26e minute de pour voir la première grosse occasion de l’OM. Sur un coup franc pour de Payet, Saliba place une tête aux 6 mètres que Benitez repousse sur sa ligne (26e). Deux minutes plus tôt, c’est Nice qui ratait une grosse opportunité avec Stengs qui manquait le cadre (24e) !

Marseille domine cette première période. Payet enroule une belle frappe plein axe au alors de la surface juste au dessus du cadre (40′). Juste avant la pause Under provoque un pénalty indiscutable sur une faute de Todibo (45+2). Milik transforme sans trembler et donne ainsi l’avantge à l’OM au meilleur des moments.

Au retour des vestiaires, l’OM est tout proche de se faire surprendre. Le but Nicois d’Andy Delort est justement refusé pour une position de hors jeu au départ de l’action sur Stengs (48e). Marseille ne parvient plus à se créer de vraies occasions, et Pau Lopez sauve son équipe sur un arret décisif sur Delort (71e). Nice se montre nettement plus dangeureux que les locaux. Gouiri voit sa frappe plein axe de 20 mètres froler le poteau (73e), celle de Delort également (75e).

Les marseillais ont souffert jusqu’au bout mais ont réussi à faire le break en toute fin de match grace à par bakambu (90′). Lemina réduira le score dans les arrets de jeu mais avec ce résultat les hommes de Sampaoli réalisent une très bonne opération en prenant seul la seconde place de Ligue 1.