OM – Nice ce soir : à quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’ Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale avec un deuxième match amical ce samedi 25 juillet 2026 face à l’ OGC Nice. Après un premier succès obtenu en Côte d’Ivoire, les hommes de Bruno Genesio passent un premier véritable test face à un autre club de Ligue 1. Horaire, diffusion TV et contexte de la rencontre : voici tout ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi.

Un deuxième rendez-vous important dans la préparation de l’OM

De retour de son stage et de son premier match disputé en Côte d’Ivoire, l’Olympique de Marseille poursuit sa montée en puissance avant le début de la saison 2026-2027. Les Olympiens retrouvent le centre Robert Louis-Dreyfus pour affronter l’OGC Nice lors de leur deuxième rencontre de préparation estivale.

Après avoir largement dominé Yamoussoukro FC (3-0) le week-end précédent, les joueurs de Bruno Genesio auront cette fois un adversaire d’un tout autre calibre. Ce duel entre deux formations de Ligue 1 permettra au staff marseillais d’évaluer les progrès de son groupe à plusieurs semaines de la reprise officielle de la compétition.

Lors du premier match amical, Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna avaient trouvé le chemin des filets pour offrir une victoire convaincante aux Marseillais.

À quelle heure est programmé OM – Nice ?

Le match amical entre l’OM et Nice se dispute ce samedi 25 juillet 2026. Le coup d’envoi sera donné à 18 heures au centre Robert Louis-Dreyfus.

Cette rencontre constitue le deuxième rendez-vous de préparation des Olympiens durant l’intersaison. Elle intervient huit jours après le succès décroché à Abidjan face à Yamoussoukro FC, une première sortie qui avait permis à Bruno Genesio d’effectuer une large revue d’effectif.

Pour l’OGC Nice, cette affiche représente également le deuxième match de préparation. Le club azuréen, désormais entraîné par Olivier Pantaloni, reste sur une victoire 4-0 contre Nîmes Olympique, pensionnaire de National 1.

Sur quelle chaîne TV regarder le match OM – Nice ?

Les supporters marseillais pourront suivre cette rencontre en direct sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la Ligue 1, accessible via un abonnement.

Le club marseillais proposera également une diffusion de la rencontre sur ses chaînes YouTube et Twitch, permettant aux supporters de suivre cette nouvelle sortie estivale de l’équipe de Bruno Genesio.

Cette double diffusion offre plusieurs solutions aux fans de l’Olympique de Marseille, désireux d’observer les premiers automatismes de l’effectif avant le lancement de la saison 2026-2027.

Un premier test face à un adversaire de Ligue 1

Si les résultats des matches amicaux restent secondaires, cette confrontation entre l’OM et Nice permettra aux deux entraîneurs de poursuivre leur travail tactique face à une opposition plus relevée.

Après avoir lancé leur préparation sur une victoire respective, Bruno Genesio et Olivier Pantaloni disposeront d’une nouvelle occasion d’observer leurs joueurs dans un contexte plus compétitif. Pour les Marseillais, ce deuxième match doit confirmer les bonnes dispositions affichées lors de la victoire contre Yamoussoukro FC, tandis que les Niçois tenteront d’enchaîner après leur succès contre Nîmes Olympique.

Le rendez-vous est fixé ce samedi 25 juillet à 18 heures, avec une diffusion sur Ligue 1+, ainsi que sur les chaînes YouTube et Switch de l’Olympique de Marseille.