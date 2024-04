OM – Nice : C’est confirmé pour Clauss ! Deux retours importants dans le groupe

L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice ce soir à 21h à l’occasion du match de la 29e journée de Ligue 1 en retard. Voici le groupe appelé par Jean-Louis Gasset.

L’OM a l’infirmerie bien remplie depuis quelques semaines. Voici le groupe appelé par Jean-Louis Gasset pour cette rencontre face à l’OGC Nice avec plusieurs retours importants. Harit et Gigot reviennent de suspension. Clauss fait son retour de blessure après des semaines d’absence.

Le groupe face à Nice

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, Murillo, Garcia, Daou, Gigot, Clauss

Milieux : Ounahi, Kondogbia, Gueye, Veretout, Onana, Harit

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Bakola, Moumbagna, Adballah

Les onze probables

OM :

LopezMurillo Gigot Balerdi Clauss Veretout Kondogbia GarciaHaritMoumbagna Aubameyang

OGC Nice :

BulkaLotomba, Todibo, Dante, BardSanson, Rosario, ThuramLaborde, Moffi, Boga

Déclarations d’avant-match

Jean-Louis Gasset : « Je regarde le fait qu’il faut gagner des matchs. Je n’ai pas trouvé la formule comme mes prédécesseurs à l’extérieur. Depuis que je suis arrivé, on a pris 4 points en 4 matchs. C’est largement insuffisant quand on est l’OM. Par contre, au Vélodrome, en Ligue 1 ou en Europe, on a un supplément d’âme, on fait ce qu’il faut. Quand on sait qu’on va jouer dans notre stade lors des 3 prochains matchs, on a beaucoup d’ambition. Cette semaine est décisive malgré toutes les contre-performances que l’on fait, on a encore notre destin entre les mains. Et on le fait chez nous. Si on bat Nice, on est 7e. On jouera après Lens qui sera au dessus, à 3 points de nous. Cette semaine est donc décisive. En début de saison, Nice était très bon. Ils ont eu coup de moins bien mais là face à Lorient, je les ai retrouvé. Ils ont beaucoup de qualité devant. L’entraîneur a une grande palette pour réussir sa mission avec Boga, Guessand, Moffi… »

Farioli : « Ce match sera fondamental. Tout est encore ouvert de la 2e à la 10e place. […] Nous affrontons une équipe qui pourrait avoir la tête déjà tournée vers la demi-finale d’Europa League »